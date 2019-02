Un equip professional juga amb només 7 jugadors i perd per 20-0

El partit de la Serie C1 italiana (equivalent a la segona B) entre el Cuneo i el Pro Piacenza va acabar amb un resultat de 20 a 0. L’equip visitant va jugar amb tot just 7 futbolistes, tots menors d’edat, tot i que a la segona part va entrar un vuitè futbolista que no havia portat inicialment la seva fitxa.

El Pro Piacenza va perdre els jugadors per impagaments i hauria estat expulsat del torneig si no hagués jugat, doncs ja havia demanat permís per posposar quatre partits. Així doncs, va anar amb juvenils, que perdien per 10 a 0 després de 25 minuts de joc. El Pro Piacenza però, podria ser expulsat igualment del torneig.

El Pro Piacenza, fundat el 1919, ha patit diverses refundacions. Aquesta temporada però, no està pagant els sous, motiu pel qual ha acabat sense professionals. De fet, han inscrit com a entrenador el jugador més veterà, de 19 anys.