Piatti diu adéu a la temporada per una greu lesió al genoll

Pablo Piatti es perdrà el que resta de temporada per un trencament complet del lligament creuat anterior i un esquinç de grau un al lateral intern. Dos nous inconvenients que se sumen a la plaga de lesions que està patint en aquest 2019. Després de Sergio García, David López, Pedrosa, Óscar Duarte, Naldo i Hernán, la baixa de l'argentí condicionarà de nou els plans d'un Rubi que no guanya per disgustos.

Piatti haurà de passar pel quiròfan com a conseqüència de la lesió que es va produir en el partit davant el Rayo Vallecano. El davanter, que va haver de retirar-se abans del descans, ha estat sotmès a noves proves, a la Clínica Corachan, que confirmen un trencament complet del lligament creuat anterior i un esquinç de grau un al lligament lateral intern del genoll dret, tal i com s'intuïa en el primer diagnòstic anunciat dissabte a la nit. En el seu lloc va entrar Wu Lei, que va provocar el penal que va significar l'empat.

El jugador mantindrà repòs absolut al seu domicili durant els propers dies fins que passi un nou control en el qual es determinaran les pautes de la intervenció quirúrgica.