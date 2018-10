"La pilota és l'únic esport que no ha vingut de fora"

El Campionat Mundial de Pilota de Barcelona escalfa motors a pocs dies de l'inici de la cita, programada del 14 al 20 d'octubre. El XVII Campionat del Món de Pilota, amb la participació de 400 jugadors procedents de catorze països, va venent entrades a bon ritme però també es podrà veure per televisió per Esport3 i, segons Agustí Brugués, president de la Federació Catalana, pretén "reivindicar la tradició de pilota de Catalunya".

El Mundial es disputarà als frontons del Centre Olímpic de la Vall d'Hebron, que ja va acollir la competició de pilota als Jocs Olímpics del 1992, i els de Bac de Roda, també a la capital catalana, on es jugaran partits de la fase de classificació. L'Ajuntament de Barcelona s'ha encarregat de remodelar les instal·lacions. Aquest divendres els organitzadors, tal com ja es va fer el 1991 per promocionar els partits de pilota dels Jocs Olímpics, on va ser esport d'exhibició, han convidat el cuiner basc Karlos Arguiñano, gran aficionat d'aquest esport i responsable d'una productora que retransmet aquest esport tant al País Basc com a tot l'Estat. "El 1991 ja vaig estar aquí abans dels Jocs Olímpics. Aquest esport s'ha de reivindicar perquè és dels pocs esports, en les seves variants, propi. Ningú ha portat de fora la pilota, tal com passa amb el futbol o altres esports. És un esport de casa, tot i que algunes regions han mantingut més viva la tradició, com Euskadi, la Rioja o Navarra".

Arguiñano, en un diàleg amb Brugués, ha recordat que "cada cop més dones juguen a pilota i ja hi ha campionats femenins. El nivell va millorant de mica en mica. Era baix perquè abans poques dones hi jugaven, però, com passa en tots els àmbits de la vida, les dones ja són a tot arreu, afortunadament". Brugués, que veurà un dels seus fills participant en el Mundial amb la delegació dels Estats Units –té doble nacionalitat–, s'ha mostrat satisfet per la venda d'entrades i ha animat la gent a omplir les instal·lacions.

El Mundial tindrà quatre modalitats de pilota –mà, cesta punta, pala-paleta i frontenis–, en què competiran jugadors dels Estats Units, Mèxic, Cuba, Guatemala, el Salvador, Bolívia, el Perú, Xile, l'Argentina, l'Uruguai, el Brasil, França, Itàlia i Espanya.