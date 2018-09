El Mundial de pilota arriba a Barcelona per "iniciar una nova època d'aquest esport"

Els campionats del món de pilota de Barcelona han estat presentats avui. La cita serà del 14 al 20 d'octubre els XVII Campionats del Món de Pilota, amb la participació de 400 jugadors procedents de catorze països.

El mundial es disputarà en els frontons del Centre Olímpic de la Vall d'Hebron, que ja va acollir la competició de pilota en els Jocs Olímpics de 1992, i els de Bac de Roda, també a la capital catalana, on es jugaran partits de la fase de classificació. L'Ajuntament de Barcelona s'ha encarregat de remodelar aquestes instal·lacions. "Barcelona ha de marcar l'inici d'una nova etapa en la pilota de cara el futur, com en el seu moment ho van fer els Jocs Olímpics de Barcelona on va ser esport d'exhibició", ha destacat el president de lla Federació Espanyola, Julián García Angulo.

El fet que la competició es pugui seguir simultàniament a través d'Internet suposarà, per a García Angulo, "una nova visió d'aquest esport". Esport3 serà la televisió oficial, fent més de 40 partits en directe.

El mundial comptarà amb quatre modalitats de pilota, mà, cistella punta, pala-paleta i frontenis, en què competiran jugadors d'Estats Units, Mèxic, Cuba, Guatemala, El Salvador, Bolívia, Perú, Xile, Argentina, Uruguai, Brasil, França, Itàlia i Espanya. El president de la Federació Catalana de Pilota, Agustí Brugués, ha destacat en la presentació del campionat "el bon ritme" en la venda d'entrades ja que aquelles de les semifinals i finals de les diferents modalitat "ja estan esgotades".