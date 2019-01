Piqué: " Al vestidor estaríem encantats que Valverde continués"

Ernesto Valverde va entrar amb bon peu a l’any 2019, un any que podria ser el darrer del tècnic nascut a Extremadura al Camp Nou, ja que acaba contracte i encara no ha establert renovacions per ampliar el contracte. Valverde, qui durant una entrevista amb els mitjans oficials del club aquest Nadal va afirmar que no vol pensar-hi gaire, en aquest futur, ja que al futbol les coses canvien molt ràpid, va rebre l’escalfor d’un pes pesat del vestidor, Gerard Piqué, al final del triomf al ColiseumAlfonso Pérez de Getafe. “És una decisió de Valverde seguir o no, i ho respectarem. Al vestidor estaríem encantats que continués. Els resultats demostren que la feina que està fent és molt bona”.

El migcampista croat Ivan Rakitic també es va sumar al discurs del defensa barceloní des de els vestidors del camp del Getafe, en comentar que “estem molt contents amb la seva feina i seria una gran noticia si renova. Tothom pot veure com aquesta lliga és molt complicada, i la feina de l’equip està sent bona. El millor que podria passar és que Valverde segueixi”.

“Tothom està content amb ell”

També va dir la seva Guillermo Amor, un dels representants de la direcció esportiva del Barça, qui va afirmar que “Valverde és un paio excepcionat, tothom està molt content amb ell”. El discurs oficial del Barça segueix sent que la prioritat seria que Valverde segueixi, tot i que el futur del tècnic, segurament no s’escriurà a la lliga. S’escriurà a la Champions. e