Piqué: "No pots deixar viu el Manchester United, cal recordar el PSG"

Gerard Piqué ha parlat en roda de premsa en un estadi que coneix prou bé, Old Trafford, on va jugar de ben jove. El central català, que va guanyar una Champions amb el club britànic com a suplent, ha afirmat: "No vull comparar les últimes temporades, cada any és diferent. Enguany tenim la Lliga molt a prop, som a la final de Copa i s'està jugant força bé. Sabem, però, que jugar aquí sempre és complicat".

Piqué ha explicat que l'equip no "sent pressió per guanyar la Champions. Pressió seria portar 10 anys sense guanyar, però esclar que se somia en guanyar-la de nou". El central, de fet, ha dit que no se sent pressionat pel fet de veure com el Madrid ha guanyat Champions últimament. "Nosaltres estem centrats en intentar guanyar el màxim de títols, no en comparacions".

Suárez i el partit

Piqué ha lloat l'estat de forma de Luis Suárez: "Tenir-lo amb nosaltres és collonut, és un davanter que defensa, roba pilotes, ataca... és increïble".

Piqué ha imaginat un partit en què els blaugranes tindran la pilota i els anglesos amb velocitat intentaran fer-los mal: "Són un equip anglès, fort, ràpid, amb joc aeri... Ens pot fer mal. El Manchester United, des que jo hi vaig arribar, sempre ha sigut l'equip gran. Ningú ha guanyat més lligues que el Manchester United". Piqué ha deixat clar que, més enllà dels resultats dels últims anys, considera el Manchester United l'equip gran d'Anglaterra.

El defensa ha recordat com el PSG va deixar viu el Manchester United als vuitens de final i "va ser una errada": "Mai pots deixar viu el Manchester United. Va ser capaç de guanyar a París amb tot de jugadors joves, va ser una bona lliçó que cal tenir present".

Records d'Old Trafford

Piqué ha recordat quan va compartir vestidor amb Solskjaer. "Jo tenia 17 anys i ell era un veterà. Va ajudar-me perquè m'adaptés a la ciutat, al club, en una època en què ell tenia problemes amb les lesions. Però era un gran jugador, va ser un honor poder compartir vestidor amb ell. M'agrada veure'l liderant el Manchester United, està fent una gran feina. Serà un partit molt dur". El tècnic local, de fet, ha explicat que recordava que Piqué tenia por de les agulles. "Ara he après que, si cal una punxada, doncs endavant, però és cert, no m'agraden".

Piqué ha dit que tothom que vagi a Old Trafford ho haurà de gaudir, ja que "és un lloc especial on tothom anima": "És una de les coses que caldria aprendre dels anglesos, la seva manera d'ajudar l'equip".