Piqué: "Fer callar és el mínim que podia fer"

El central del Barça, Gerard Piqué, ha explicat perquè ha fet callar el públic de Cornellà-El Prat després de marcar el gol de l'empat en el derbi. "Fer callar és el mínim que podia fer", ha sentenciat el defensa que, això sí, ha dit que ha fet callar el públic espanyolista "i prou", negant que hagi fet un gest ofensiu amb els dits.

"Falta de respecte és que insultin la meva família", ha afegit Piqué, molest perquè des de les graderies de l'estadi blanc-i-blau s'insulta la seva parella -Shakira- i els seus fills cada vegada que hi juga el Barça. "Som persones, hi ha un límit, si els de dalt no prenen decisions i no diuen res al respecte, no ens quedarem callats", ha explicat Piqué, que ha apuntat a la propietat i direcció de l'Espanyol per no frenar l'actitud d'alguns dels seus aficionats. "Si hi ha alguns que diuen el que diuen i com a club no ho denuncien, els incloc a tots", ha dit el central en referència al seu gest.

Piqué ha reiterat davant de les televisions que "l'Espanyol és de Cornellà". "Cada vegada estan més desarrelats", ha dit sobre el distanciament, segons ell, del conjunt espanyolista respecte Barcelona i ha recordat que el propietari de l'Espanyol és "xinès". "Amb el sarcasme he intentat tornar-la i pel que sembla ha funcionat perquè s'han gastat una pasta (en publicitat)", ha afegit sobre la resposta als insults de l'afició que va tenir fa uns dies, en motiu de l'enfrontament a la Copa del Rei.