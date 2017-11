Pirlo diu adeu al futbol

Després de 23 anys portant la batuta dels equips dels qui han vestit la seva samarreta, l'italià Andrea Pirlo es va acomiadar del futbol aquest diumenge després de disputar els seus últims minuts en l'eliminació del New York City, el seu equip, contra el Colombus Crew.

Als seus 38 anys, el metrònom, com és conegut a Itàlia, ja va anunciar a principis d'octubre que havia arribat el moment de cedir el pas als més joves. "T'adones que ha arribat el moment. Cada dia tens problemes físics, no et pots entrenar com vols perquè sempre tens alguna cosa. A la meva edat ja és suficient", va explicar llavors.



El precoç acomiadament del New York City de la temporada, sense arribar a la final de conferència ha tenyit d'un pèl amarg l'adeu de qui és considerat un dels grans futbolistes dels últims anys. L'italià ha volgut mostrar a les xarxes socials el seu agraïment als seguidors, a l'equip tècnic i a tota la gent que l'ha acompanyat en aquesta última aventura com a futbolista a Nova York.

Pirlo va començar a despuntar al Brescia amb tan sols 16 anys, i es va convertir així en el jugador més jove del conjunt de la Llombardia a debutar a la Serie A. El llavors mitjapunta va cridar l'atenció de l'entrenador de l'Inter de Milà, Mircea Lucescu, que el va fitxar el 1998.

Després de combinar unes quantes cessions en equips de menor entitat i suplències al club interista, el talent del jove jugador va despertar l'interès del Milan, entrenat per Carlo Ancelotti i presidit per Silvio Berlusconi. Amb el tècnic italià, Pirlo va enrederir la seva posició i va ser amb l'entitat 'rossonera' que es va convertir en el jugador de talla mundial que va conquerir dues Lligues de Campions i dues lligues italianes, entre altres títols.

Amb 31 anys, després d'una època daurada al Milan, el centrecampista va decidir canviar d'aires i va posar el rumb a Torí, on va conquistar amb el Juventus quatre lligues i es va quedar a les portes de guanyar la seva tercera Champions, després de caure a la final contra el Barça. Al final d'aquella temporada Pirlo va decidir marxar a Nova York, on ha regalat el seu futbol durant tres temporades als seguidors del 'soccer' americà.