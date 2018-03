Pistoles, agressions i poder: la bogeria grega

Tot just entrar al bar, al centre de Salònica, dos nois amb samarretes negres van mirar-me malament. Però un cop van veure que era estranger, van acceptar servir-me una beguda. Sobre la taula, van posar un sotagot curiós, ja que s’hi veia impresa la fotografia d’un jove amb el cap esberlat, sagnant. “És un de l’Aris, no et faci pena”, va dir el cambrer. En aquell bar d’aficionats del PAOK de Salònica, tothom tenia clara una cosa: a Grècia no guanya la lliga qui juga millor. “No deixaran que guanyem, els de Salònica, tot està podrit”, van dir.

La violència i la corrupció han marcat els últims anys el futbol grec. Ahir la lliga d’aquest país va ser suspesa pel govern després dels incidents al partit entre els dos primers classificats, el PAOK i l’AEK d’Atenes, dos clubs que fa anys que somien ser campions, ja que el PAOK no alça el títol des de l’any 1985 i l’AEK, des del 1994. En l’últim minut de partit, el jugador local Fernando Varela va fer el gol que donava el liderat al PAOK, però després de dos minuts de protestes, el col·legiat va anular el gol per fora de joc posicional. Tot seguit, el propietari del PAOK, Ivan Savvidis, va saltar a la gespa acompanyat de la seva escorta personal, amb una pistola a la cintura, pistola que no va desenfudar però que, segons l’acta arbitral, va mostrar a l’àrbitre Georgios Kominis. Però, per acabar de complicar-ho tot, l’àrbitre a l’acta va canviar d’opinió, i va validar el gol que havia anul·lat.

El tècnic de l’AEK, l’andalús Manolo Jiménez, va veure l’arma. “Portava la mà a sobre i anava cridant per la gespa que s’havia acabat la carrera del col·legiat. Ens va llançar objectes i ens va agredir, va ser una bogeria”, denuncia. Un altre andalús, José Ángel Crespo, juga al PAOK i ho veu diferent: “Van passar coses molt estranyes i el nostre president va perdre el control per primer cop. La sensació que als despatxos es decideix la lliga és frustrant”, comenta decebut, ja que s’ensuma que rebran una sanció molt forta. “El president sol anar amb escorta i armat, ja que és un important home de negocis”, afegeix. I és ben cert que Savvidis sol anar armat, amb permís. Però portar la pistola a la gespa va provocar que es fes pública una ordre de detenció, fet que pot provocar un conflicte diplomàtic, ja que Savvidis és rus. Aquest empresari del món del tabac és el president de la comunitat grega de Rússia. Nascut a Geòrgia en una família grega que duia generacions a la costa del mar Negre, Savvidis va emigrar a Rússia, on milita al partit de Vladímir Putin, i va arribar a ser membre del Parlament. Des de fa set anys, presideix el PAOK.

Els aldarulls poden comportar una sanció molt forta per a aquest històric club de Salònica, famós per la passió de la seva afició. “Un cop vam cremar un vaixell que portava aficionats rivals”, em deia somrient un aficionat del PAOK fa anys. El viceministre de Cultura i Esports, Iorgos Vassiliadis, va anunciar que se suspèn indefinidament la competició de lliga, i ara estudiarà les sancions parlant també amb la UEFA. “Estan tan escandalitzats com nosaltres pel que ha fet Savvidis”, va dir Vassiliadis, que els últims anys ha anunciat la suspensió de la lliga tres vegades: una perquè no hi havia prou efectius policials, i una altra per les baralles entre radicals.

Fa quinze dies, de fet, al mateix estadi del PAOK, Òscar Garcia Junyent, tècnic català de l’Olympiacos, va rebre l’impacte d’un objecte. El partit no es va suspendre i el va guanyar als despatxos l’Olympiacos per 0-3. Aquest club ha guanyat 22 de les últimes 24 lligues i aquest any sembla que finalment perdrà la corona en no poder seguir el ritme del PAOK i l’AEK. Segons Crespo, però, “quan van venir arribaven amb la idea de tirar-se a terra al més petit incident per poder guanyar el partits als despatxos”. “Un objecte com el que va impactar en l’Òscar no et provoca ferida”, es queixa, i afirma que el tècnic català va fer comèdia. L’entrenador de l’Olympiacos recorda que va passar una nit a l’hospital commocionat. “Fa anys que tothom sap que el president del Olympiacos, Marinakis, compra àrbitres i rivals. A Grècia tots saben que es compren lligues. La gent ha perdut la fe, no es creuen res, sospiten de tot, també de les agressions. I un any que sembla que alguna cosa canviarà, hi ha por que se sancioni el PAOK i l’AEK per donar la lliga als de sempre”, es queixa Antonis Kastrinakis, un periodista grec, sobre una lliga que, de moment, es juga als despatxos.