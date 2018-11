Pitxitxis contra Zamora

Possiblement Jan Oblak va ser un dels únics matalassers que aquest estiu no es van alegrar de la renovació d’Antoine Griezmann per l’Atlètic de Madrid. Amb el nou contracte del davanter francès, que es quedava al Wanda i no feia les maletes cap al Camp Nou a canvi de 23 milions d’euros nets per temporada, Oblak veia com es paralitzava la seva millora contractual. La situació no va agradar gens ni mica al porter eslovè, que no descarta acabar marxant a final de temporada si no obté el salari que, segons considera, mereix.

Ara bé, mentre això no succeeix, Oblak demostra la seva professionalitat i categoria als terrenys de joc. El porter, guanyador tres temporades consecutives del trofeu Zamora, lidera un curs més la llista de porters menys golejats de Primera Divisió, amb vuit dianes en contra després dels primers dotze partits. Una mitjana de 0,75 gols per partit que és, això sí, lleugerament superior a la dels tres cursos anteriors: 0,47, 0,59 i 0,72.

Aquest vespre, al Wanda i contra el Barça (20.45 h, Movistar Partidazo) li tocarà enfrontar-se als màxims anotadors de la Lliga: Leo Messi i Luis Suárez. Els blaugranes, amb els seus atacants de referència al capdavant, són el rival que més gols li ha marcat (16, els mateixos que el Madrid, tot i que amb cinc partits menys), l’equip que més vegades l’ha guanyat (8) i contra qui només ha pogut mantenir la porteria a zero en una ocasió, a la tornada dels quarts de final de la Champions del 2016. Una dada molt destacada, tenint en compte que Oblak ha jugat 176 partits amb la samarreta de l’Atlètic de Madrid, en 100 dels quals ha mantingut la porteria a zero.

Perquè Leo Messi, amb sis gols contra Jan Oblak, i Luis Suárez, amb quatre, han sigut els grans protagonistes dels últims duels entre blaugranes i matalassers. Els altres sis gols que ha encaixat l’eslovè contra el Barça se’ls han repartit Neymar (3), Rafinha, Ivan Rakitic i Miranda en pròpia porteria. El porter reconeixia aquesta setmana, precisament després de rebre el trofeu Zamora de la temporada passada, que mantenir la porteria a zero aquest vespre seria una tasca “bastant complicada”. I això que ha resultat imbatut en 15 dels 20 partits que ha disputat al Wanda. Però, a banda del rival que tindrà al davant, Oblak no podrà comptar amb tres dels seus guardians habituals. Els centrals Diego Godín i José María Giménez es perden el partit per lesió, als quals s’ha afegit la baixa d’última hora del lateral Juanfran Torres.

Messi, absent encara de les concentracions amb l’Argentina, ha pogut gaudir de quinze dies de descans i preparació a la Ciutat Esportiva que li han permès acabar de fer net de la lesió al radi. Malgrat que va estar dues jornades sense jugar i va tornar a mig gas contra el Betis -va anotar dos gols-, Messi suma nou dianes aquesta temporada. Les mateixes que Luis Suárez, que ha recuperat l’olfacte golejador després de començar el curs amb dubtes. El hat trick en el clàssic i el doblet a Vallecas el van catapultar a dalt de tot de la llista de màxims anotadors de la Lliga.

Els dubtes de Valverde

Messi i Suárez no fallaran a l’onze titular, però està descartat Philippe Coutinho, que encara no està plenament recuperat de la lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. “No correrem riscos amb Coutinho tenint en compte el calendari que tenim al davant. Ha completat alguns entrenaments amb l’equip, però no tots”, reflexionava Ernesto Valverde. L’entrenador, que tampoc podrà comptar amb Ivan Rakitic, expulsat en l’últim partit contra el Betis, haurà de reemplaçar dos titulars indiscutibles. Arturo Vidal és el gran candidat a jugar al mig del camp, mentre que Dembélé i Malcom es disputen la posició d’extrem esquerre. Al darrere no hi hauria d’haver sorpreses i Clément Lenglet hauria de ser la parella de Gerard Piqué a l’eix de la defensa. L’entrenador espera, així, “gestionar” el retorn de Samuel Umtiti després de la lesió al genoll que el va deixar un mes i mig sense jugar.

El que no faltarà és motivació, i menys amb el liderat en joc contra un rival directe que ha anat de menys a més a la Lliga. “Estem tenint més problemes en partits que a priori han de ser més senzills, és cert. En canvi estem sent millors contra rivals més importants”, reconeixia l’entrenador.

Una altra clau serà mantenir la porteria a zero. Ter Stegen, amb 18 gols encaixats a la Lliga (1,5 de mitjana), ha recollit pilotes de la xarxa els últims vuit partits de la competició estatal. Els blaugranes, màxims golejadors amb 34 dianes, són en canvi el cinquè pitjor equip en l’aspecte defensiu, empatats amb l’Eibar i només superats pel Llevant (19), l’Athletic Club (19), el Celta (20), el Rayo Vallecano (25) i l’Osca (25).