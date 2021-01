A què ha vingut Pjanic a Barcelona?: els apunts en calent del Cornellà-Barça

Una comparació dolorosa. El Barça ha hagut d'anar a la pròrroga per eliminar el Cornellà de la Copa. La segona unitat blaugrana ha necessitat l'ajuda de Dembélé per complir contra un Segona B. El francès ha entrat al descans per un discret Riqui Puig. Un altre dels que havia de demostrar, Trincao, també ha acabat a la dutxa abans d'hora. Però capítol a part mereix Pjanic, que continua sense aixecar cap. Ni rastre –i ja som al gener– del migcentre dominador que la Juve va entregar a canvi d'Arthur. El bosnià no només està millorant el brasiler, sinó que es podria dir que Arturo Vidal o Paulinho, amb tots els seus defectes, aportaven més que ell. Que hagi fallat un penal és el de menys.

Dades que parlen per si soles. El Barça va perdre la Supercopa amb l'Athletic Club en part per la seva dificultat per defensar jugades d'estratègia (el gol de Villalibre, per exemple). El Cornellà es va classificar per als setzens de final de la Copa gràcies a la pilota aturada (contra un equip expert com l'Atlètic de Simeone). Els precedents avisaven els blaugranes de cara a la visita al conjunt verd, però a la pràctica ha importat poc: només a la primera part, Neto va haver de defensar sis córners i una falta lateral. Si el Barça pateix quan ha de defensar centrades, cosa que s'accentua per la baixa de Piqué, convindria almenys que no li facilités la feina als rivals.

No hi ha qui ho entengui. Un terreny de joc més petit del que és habitual. Un rival ordenat en defensa. Jordi Alba i Dembélé, un a casa i l'altre d'inici a la banqueta perquè havien de descansar després de la pallissa física de la Supercopa. Dest, lesionat, i Mingueza, que és central, fent de lateral de circumstàncies. Malgrat tenir uns quants arguments per obrir el camp, Koeman ha sortit a Cornellà amb Griezmann i Trincao fent d'extrems, quan tothom sap que tendeixen a anar cap a dins. Igual no en tenim ni idea, però potser era dia perquè Konrad de la Fuente fos titular per primer cop en partit oficial. O perquè Collado tregués el cap.

La Copa dels porters. L'encertat format de la Copa del Rei –llàstima que no hi hagi públic– posa al focus jugadors que han d'entrenar a les tardes perquè als matins han d'anar a treballar. Futbolistes veterans, desconeguts o extravagants que condueixen utilitaris i viuen en un pis. Aquesta edició de la competició està encastellant especialment els porters modestos. Si a Alcoi, seu de l'eliminació del Reial Madrid, va sobresortir el veteraníssim José Juan (41 anys), a Cornellà, Ramón Juan ha estat a punt d'obrar el miracle aturant dos penals i tres ocasions clares. El talent no només es paga amb milions. També sobreviu a camps de gespa artificial.