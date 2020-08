Pjanic és el tercer positiu per coronavirus al Barça

El Barça ha informat aquest diumenge que Miralem Pjanic té coronavirus. El migcampista bosnià, un dels nous fitxatges de cara a la temporada que ve, va notar símptomes compatibles amb la malaltia abans de sotmetre's a una prova PCR que ha resultat positiva. Pjanic presenta molèsties lleus, però es quedarà aïllat a casa seva i no viatjarà a Barcelona per ser presentat en societat i sumar-se a la pretemporada fins d'aquí a un mínim de 15 dies. És a dir, almenys una setmana més tard que Ronald Koeman comenci a treballar amb l'equip blaugrana.

❗ ÚLTIMA HORA

Pjanic, positivo por Covid-19 https://t.co/WnHYNvhsC7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 23, 2020

El positiu de Pjanic és el tercer que el Barça detecta entre els seus jugadors. Fa uns dies, abans d'agafar el vol cap a Lisboa per jugar la fase final de la Champions, el club va informar de dos casos més, ambdós asimptomàtics. El primer va ser Jean-Clair Todibo i el segon, Samuel Umtiti. Un cop acabin l'aïllament previst als protocols, tornaran a fer-se la prova per confirmar que ja han superat el virus i que, per tant, poden tornar a la dinàmica habitual amb els seus companys.