Pjanic tindrà els seus primers minuts en un Gamper a porta tancada

Serà un Trofeu Joan Gamper diferent. Amb el Camp Nou completament buit, sense que els turistes puguin engreixar el ticketing a les acaballes de l’estiu, sense que els nous fitxatges notin per primera vegada el cuquet de portar la samarreta blaugrana en un escenari ple de gent i d’il·lusions. Els ingredients que normalment caracteritzen la presentació en societat de l’equip abans de l’inici de la temporada oficial s’han esfumat per culpa de la pandèmia, que també ha endarrerit la planificació de la plantilla en un context de crisi econòmica i institucional al Barça.

De fet, quan ja ha passat un mes dels canvis profunds que va prometre Josep Maria Bartomeu després del 2-8 contra el Bayern de Munic a la Champions, tots els titulars d’aquella funesta nit a Lisboa es mantenen a les ordres de Ronald Koeman, que fins ara és l’única novetat ressenyable en l’apartat esportiu juntament amb la permanència a contracor de Leo Messi a l’equip i l’arribada d’un migcentre contrastat com Miralem Pjanic com a contrapartida a la venda salvacomptes d’Arthur Melo al Juventus.

Altre cop pendents de Luis Suárez

Precisament el bosnià serà la principal novetat que presentarà aquesta tarda el Barça en el tercer partit de pretemporada contra l’Elx (19 h / TV3 i Barça TV). Un cop ja ha superat el coronavirus i ha pogut fer els primers entrenaments amb els seus nous companys, estrenarà el dorsal 8 sobre la gespa del Camp Nou i tastarà el 4-2-3-1, un sistema té apamat després de molts anys practicant-lo al futbol italià. “L’inclouré a la llista i, tot i que encara no està al 100%, li donaré minuts”, va avançar Koeman, que després d’una suau sessió matinal facilitarà una convocatòria que, segons com, podria tenir més notícies a banda de la inclusió de Pjanic. Les mirades, un cop més, estaran posades en què fa el tècnic neerlandès amb Luis Suárez, que continua sense resoldre el seu futur. L’uruguaià va ser descartat per decisió tècnica tant contra el Nàstic de Tarragona com davant del Girona, però l’entrenador va deixar clar que “serà un més” si finalment s’ha de quedar a Barcelona. Ara com ara, Suárez és l’únic davanter pur que hi ha al vestidor. I si ell no surt, difícilment podrà arribar-ne un altre.

L’Elx, que igual que el Barça començarà la Lliga el cap de setmana que ve, serà el convidat d’un Gamper desnaturalitzat i el rival en l’últim test de pretemporada. El partit servirà perquè Koeman acabi de veure clar amb quins jugadors comptarà en la seva primera alineació oficial. I també per recaptar fons per a la campanya #JoEmCorono a través de la samarreta que vestiran avui els futbolistes blaugranes.