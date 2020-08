Ramón Planes: "No preveiem cap sortida contractual de Messi, perquè volem que es quedi"

El secretari tècnic del Barça, Ramón Planes, s'ha convertit en el primer portaveu que ha trencat el silenci del club després de rebre aquest dimarts el burofax de Messi en què demanava anar-se'n. Planes, que ha acompanyat el futbolista portuguès Trincão en la seva presentació telemàtica, no ha estat acompanyat pel president Josep Maria Bartomeu. "Va ser una notícia important, però ja hem dit unes altres vegades, tant el president com el mister, que pensem en un futur amb Messi". Planes ha dit que no hi ha dimissió a la junta pel futur del jugador, perquè tothom "en vol continuar gaudint".

🔊 Ramon Planes: "Volem construir un nou cicle guanyador al voltant del millor jugador del món" pic.twitter.com/6hhe0FUOWs — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 26, 2020

Planes, que amb la dimissió d'Éric Abidal ha passat a encapçalar l'àrea esportiva, no ha volgut explicar si treballava en escenaris sense Messi, en l'àmbit de fitxatges. "Volem treballar sempre amb molt de respecte pels jugadors que han guanyat tantes coses, aquí es respecta tothom", ha dit. Preguntat per si comunicar a Suárez que se n'anirà amb una trucada de menys d'un minut era respectuós, Planes s'ha limitat a dir que formava part de "la planificació" de Koeman, que "ha parlat amb molts jugadors en aquest procés intern". El secretari tècnic ha explicat que no li constava que que Messi no vulgui presentar-se als entrenaments aquest diumenge i ha afegit que, "si fos així, no es dirà perquè cal mantenir en privat les converses per respecte al jugador i el club".

Pendents de Quique Setién

I just quan el Barça treballa en el cas de Messi, la cadena SER Catalunya ha informat de l'arribada d'un altre burofax, en aquest cas de Quique Setién, qui els recorda que encara no els han comunicat oficialment el comiat a ell i el seu cos tècnic. El club ho gestionarà en breu, ja que Setién no pot buscar un nou equip fins que no es tanqui oficialment el seu pas pel Barça.