Planificar quan no saps en quina divisió jugaràs al cap de pocs dies

La plantilla del Girona porta dues setmanes entrenant-se per a un play-off que ja hauria d’haver-se jugat. Un play-off d’ascens a Primera que continua sense tenir data, ja que el positiu de més de 30 jugadors i treballadors del Fuenlabrada el dilluns 20 de juliol va alterar-ho tot. “Necessitem tenir una data. Per planificació setmanal i per poder arribar de la millor manera possible al partit necessitem una data. Per als jugadors és complicat, per al cos tècnic és complicat i per a la direcció esportiva és un panorama que no podíem esperar”, explicava a Televisió de Catalunya Quique Cárcel, director esportiu del Girona.

El 20 de juliol finalitzava la Segona Divisió. Llavors la idea del Girona era jugar el dijous 24 el partit d’anada de les semifinals del play-off d’ascens contra l’Almeria, però no s’ha pogut jugar perquè la fase regular de la categoria va quedar incompleta per la no disputa del Deportivo-Fuenlabrada a causa dels positius al club madrileny. A més, el Fuenlabrada, en cas de guanyar, obtindria una plaça de play-off, motiu pel qual encara no se sap si el rival del Saragossa a la segona semifinal serà l’Elx o el club madrileny. “Portem dues setmanes entrenant-nos per jugar un play-off que encara no sabem si ens deixaran jugar. La nostra idea és fer-ho, perquè si el Fuenlabrada va incomplir protocols de seguretat no és el nostre problema”, diu Nico Rodríguez, responsable esportiu del club il·licità. Després de més de 10 dies amb la plantilla del Fuenlabrada tancada a l’hotel de la Corunya on es va descobrir que tenia un brot de covid-19, el club madrileny va poder fer ahir un primer entrenament, i vol jugar el partit contra el Deportivo. El club gallec, que ha baixat a Segona B, demana que la Segona Divisió deixi de ser de 22 clubs i passi a tenir-ne 24 per salvar els dos clubs que van baixar en una última jornada. “No es va respectar el principi d’igualtat, perquè nosaltres no vam poder jugar”, va dir Fernando Vidal, president del Deportivo. L’altre equip salvat seria el Numància. Per acabar-ho de complicar, però, el Racing de Santander i l’Extremadura, els altres dos clubs que van baixar, han demanat que la Segona tingui 26 equips per evitar el descens.

Pendents del futur

Malgrat que no ho han fet públic, els tres clubs catalans de Segona, l’Espanyol, el Girona i el Sabadell, no veuen amb bons ulls una lliga de 24. I la Lliga tampoc. El problema, però, és que divendres la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va enviar una carta a la Lliga demanant fer una excepció en el format de Segona Divisió A per a la temporada 2020/21 i ampliar-la a 24 clubs. L’ens presidit per Luis Rubiales busca així beneficiar els equips perjudicats directament o indirectament per la suspensió del Deportivo-Fuenlabrada, malgrat que el mateix Rubiales, al març, va afirmar que estava en contra de l’ampliació d’una divisió per motius que no fossin esportius.

El Girona, de fet, continua sense saber on jugarà la pròxima temporada, perquè el principal objectiu és aconseguir l’ascens en aquest play-off, que continua pendent de saber què passa amb el Deportivo-Fuenlabrada. Per a Quique Cárcel, la feina és complicada, ja que planificar una temporada en ple agost sense saber la divisió on es jugarà no havia passat mai. I tot, amb la Lliga deixant clar que la pròxima temporada hauria de començar el 12 de setembre. “És molt difícil mantenir la gent que tens ara, amb aquests objectius, si no saps què passarà en el futur. I sobretot és complicada la planificació de jugadors, que s’està treballant tot l’any, i molts al final han de prendre decisions. Les pretemporades de molts equips estan a punt de començar i està clar que ara mateix nosaltres no podem prendre decisions”, argumenta Cárcel, que per sort no té problemes com el del Saragossa, el màxim golejador del qual, el davanter colombià Luis Suárez, no podrà jugar el play-off perquè pertany al Watford, club que ha anunciat que la seva cessió ja ha finalitzat. Al Girona, però, un ascens ho canviaria tot, ja que molts jugadors cedits, com Ignasi Miquel, Brian Oliván o Pablo Maffeo, tenen una clàusula de compra obligatòria en cas d’ascens.

Dues setmanes després de l’últim partit, el Girona continua esperant. En aquests 15 dies hi ha hagut un positiu a l’Almeria, rival dels gironins, però era un cas aïllat. Ha passat el mateix al Saragossa. Aquests positius han empès la Lliga a pensar en modificar el format del play-off i que es disputi a partit únic en una seu única. “Nosaltres ens hem ficat al cap un play-off amb anada i tornada perquè creiem que com a equip tenim una plantilla llarga, i creiem que a dos partits, a 180 minuts i no a 90, potser tenim més opcions”, defensa Cárcel.