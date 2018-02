Pochettino, el somni de Florentino Pérez

El Reial Madrid torna a examinar el seu moment de forma contra el Llevant en el segon partit a la ciutat de València en pocs dies (20.45 h, beIN LaLiga). La golejada a Mestalla de la setmana passada (1-4) va donar aire al conjunt de Zinedine Zidane, lluny del lideratge, a 19 punts. “No crec que la Lliga estigui decidida”, va comentar el tècnic en roda de premsa, sense deixar del tot clar si es referia a les opcions del seu equip. Tot i el seu discurs professional, l’equip se centra a assegurar un bon moment de joc abans de disputar els vuitens de final de la Lliga de Campions contra el París Saint-Germain, una eliminatòria que podria provocar la seva destitució en cas de derrota.

“Hem de centrar-nos en el partit d’aquesta jornada. Seria un error centrar-nos en el PSG i Europa. Nosaltres seguim un camí, una preparació. Hem de recuperar-nos i treballar amb molta intensitat”, va comentar Zidane enmig d’unes setmanes en què Florentino Pérez no ha fet res per aturar les informacions relatives a la pèrdua de confiança en ell de gairebé tothom al Madrid, dels jugadors als directius. El mateix Florentino s’hauria queixat al seu entorn de les poques decisions que ha pres el francès i s’ha desfet en elogis a l’hora de parlar de Mauricio Pochettino, el tècnic del Tottenham, de qui li agrada la seva preparació i una “trajectòria” gairebé ideal, perquè després del seu pas -com a tècnic i com a jugador- per l’Espanyol, ha manifestat en diferents ocasions que mai entrenaria el Barça. Però l’argentí està fent una gran feina al Tottenham, viu a la Champions i la Copa i en la cinquena posició a la Premier, no gaire lluny del segon classificat. El 2016, Pochettino va renovar fins a l’any 2021, i de fet aquesta setmana ja va dir que no pensava en el Madrid perquè “tinc tres anys de contracte”.

Però a Madrid saben que l’estiu vinent caldrà fitxar, i el primer canvi serà segurament a la banqueta, amb Pochettino com a tècnic preferit del president. Malgrat que el club blanc, de nou, no ha sigut protagonista al mercat de fitxatges, a l’estiu s’espera una petita revolució que afectaria també molts jugadors, cosa que ha generat nervis fins i tot entre homes clau com Cristiano Ronaldo, que veu com per primer cop en molts anys no té ofertes per anar-se’n, i això li ha pres la posició de força que tenia altres anys per pressionar la directiva i aconseguir millores.

Un partit trampa

Però abans dels fitxatges el Madrid necessita centrar-se en el present. Relliscar a l’estadi valencià pot fer que els blancs tanquin la jornada fora de les posicions que donen dret a jugar la pròxima temporada la Lliga de Campions, sempre que el Vila-real sumi els tres punts al Benito Villamarín i el superi per situar-se quart. Ara, cal tenir en compte que el Madrid encara té pendent el partit de Lliga al camp del Leganés.

El risc és gran per a una plantilla que no s’ha reforçat aquest mercat de fitxatges hivernal. “Estic satisfet amb el grup. El seu compromís és màxim. M’agraden els meus futbolistes”, explicava a la prèvia el preparador francès, que tornarà a disposar de la BBC (Bale, Benzema i Cristiano), Sergio Ramos i Isco Alarcón. El Llevant intentarà trencar la ratxa d’una victòria en els últims setze partits de Lliga Santander contra els madrilenys, inspirant-se en el bon partit que va jugar a l’anada, quan va ser capaç d’empatar al Santiago Bernabéu (1-1).