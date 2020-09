‘Pole’ ‘in extremis’ de Hamilton al GP de Rússia

Lewis Hamilton va aconseguir la 96a pole de la seva carrera, amb ensurt inclòs. En la cursa del Gran Premi de Rússia (13.10 h, Movistar F1) que es disputa avui, el britànic es va assegurar a la Q3 el primer lloc sense cap oposició. Abans, però, va haver de patir una mica, cosa a la qual no ens té acostumats.

En la Q2, quan quedaven poc més de dos minuts perquè acabés la sessió de qualificació, el pilot britànic no comptava amb cap volta completada i, per tant, estava en la quinzena posició a l’espera d’acabar el gir. A falta de pocs metres per completar-lo, Sebastian Vettel va patir un accident en què va perdre el control del seu Ferrari i va acabar xocant contra el mur de protecció, i va fer volar pels aires gran part de les peces del seu monoplaça. El seu company d’equip, Charles Leclerc, que li anava just al darrere, va topar amb parts del cotxe que hi havia a sobre de l’asfalt. La direcció de carrera va onejar llavors la bandera vermella.

Mentre tots els cotxes tornaven a boxs per poder netejar la pista, el temps jugava en contra del pilot britànic. Tenia poc més de dos minuts per, després de sortir del pit lane, fer una volta fins a arribar a la línia de sortida abans que el temps s’acabés i poder donar així una única volta completa a la Q2 per obtenir el temps que li permetés entrar a la Q3. En la cua de pilots al pit lane, Hamilton era dels últims, cosa que complicava les coses encara més.

Però el líder i referent indiscutible del Mundial de Fórmula 1 va arribar a falta de mil·lèsimes a la línia de sortida i en només un gir va aconseguir col·locar-se a la quarta posició i anar directe a la següent sessió. A la cursa, Hamilton sortirà acompanyat de Max Verstappen (Redbull), que en l’últim gir va millorar el temps de Valtteri Bottas (Mercedes), tercer. Carlos Sainz sortirà sisè.