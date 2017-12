Kane vol superar Messi en l'últim partit de l’any

La Premier League no s’atura per Nadal, com és tradició, i la segona volta comença amb una jornada de Boxing Day, com és conegut el dia de Sant Esteve a terres britàniques, on el gran protagonista serà el davanter del Tottenham Harry Kane. El davanter internacional anglès va marcar tres gols dissabte al camp del Burnley (0-3) i gaudirà d’una oportunitat d’or per ser el màxim golejador de l’any natural 2017, ja que ara porta 53 gols, tants com Lewandowski, Cristiano i Cavani. Si marca un gol contra el Southampton en el partit que inaugura la jornada a Wembley (13.30 h), estadi on juga el Tottenham ja que el seu camp està en obres, Kane igualarà els 54 gols de Messi. I si en fa dos, el premi serà per a ell sol. El Tottenham és cinquè a la classificació i aquest serà l'últim partit de l’any, a diferència dels altres clubs de la Premier, que juguen el dia 30 i el dia 31 de desembre. Els 'spurs' no tornen a jugar fins al dia 2 de gener.

El Manchester City de Guardiola juga demà al camp del Newcastle, i el seu perseguidor, el Manchester United de Mourinho, rep el Burnley (16 h), sabent que ser campió és gairebé utòpic, ja que es troba a 13 punts dels seus rivals. El Chelsea, rival europeu del Barça i que és tercer a tres punts del United, rep el Brighton & Hove Albion (16 h) i el Liverpool, quart amb 35 punts, rep el Swansea (18.30 h). L’Arsenal, sisè, juga el dia 28 al camp del Crystal Palace.