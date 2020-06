La Premier League torna amb els jugadors convertits en activistes contra el racisme

La Premier League ha tornat. Després de tres mesos aturada pel covid-19, la lliga de futbol que mou més diners ha vist els seus primers dos partits. Hi ha hagut mesos de negociacions i debats, amb els jugadors exigint seguretat i lluitant per no renunciar a tot el seu sou, mentre els polítics també movien peça per intentar trobar solució al final de la competició. Per moments, semblava que la lliga no tornaria, però ho ha fet sense espectadors i amb la primera polèmica, ja que al partit Aston Villa-Sheffield United, de forma incomprensible el VAR no ha servit per donar un gol legal a l'equip visitant, doncs una rematada seva ha entrat dins de la porteria dels locals.

651x366 Aquest gol no ha pujat al marcador malgrat el VAR / ARA Aquest gol no ha pujat al marcador malgrat el VAR / ARA

En el segon partit, Juanma Lillo ha debutat com a nou ajudant de Pep Guardiola al Manchester City en el partit contra l'Arsenal, precisament entrenat per Mikel Arteta, qui era l'ajudant de Guardiola no fa tant.

Si el retorn del futbol a Espanya o Itàlia ha estat marcat pel record a les persones afectades pel covid-19, al Regne Unit s'ha polititzat, perquè els futbolistes van demanar a la Federació i les autoritats de la lliga convertir el torneig en una plataforma de lluita contra el racisme. Després de les manifestacions organitzades als Estats Units posteriors a la mort de George Floyd, un afroamericà mort a mans de la policia, molts jugadors de futbol anglesos van sumar-se a les diferents iniciatives contra el racisme. Així, abans dels partits els futbolistes s'han agenollat, amb un genoll sobre la gespa, imitant el gest del jugador de futbol americà Colin Kaepernick, que ho feia quan sonava l'himne dels Estats Units per protestar contra la violència policial contra les persones negres.

We, the Players, stand together with the singular objective of eradicating racial prejudice wherever it exists, to bring about a global society of inclusion, respect, and equal opportunities for All, regardless of their colour or creed. #blacklivesmatter #playerstogether pic.twitter.com/Vb8PRb6RF6 — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) June 12, 2020

A més, els futbolistes han portat el missatge "Black Lives Matter" (La Vida dels Negres Compta") a la samarreta en lloc de portar, com sempre, el seu nom. Aquesta aposta dels jugadors arriba just després de veure com grups de militants d'extrema dreta, molts d'ells aficionats radicals de clubs de futbol anglesos, es barallaven amb la policia i amb manifestants contra el racisme l'últim cap de setmana.

premier, forçat per la pressió a les xarxes desfermada per Rashford, va fer marxa enrere en la seva negativa a oferir, en el període de vacances d'estiu, vals de menjar gratuïts als nens més desvalguts, que sí que se'n beneficien durant el curs escolar. El català Hèctor Bellerín, capità de l'Arsenal, va criticar Boris Johnson durant les últimes eleccions i ha liderat les campanyes contra el racisme aquests dies. A més, ha anunciat que plantarà 3.000 arbres pagant-ho de la seva butxaca per cada partit que l'Arsenal guanyi aquesta temporada per lluitar així contra el canvi climàtic.

A nivell esportiu, el Liverpool camina amb pas ferm cap a la seva primera lliga en 30 anys. Els reds juguen aquest diumenge el derbi de la seva ciutat contra l'Everton.

Aquest dimecres, de fet, també s'ha jugat el primer partit d'un campionat de futbol a Itàlia, el primer país on el futbol va aturar-se per culpa del covid-19, un Ascoli-Cremonese de la Serie B. La Primera Divisió, la Serie A, torna aquest dissabte.