Golejades de l'Arsenal i el Tottenham per estrenar l'any a la Premier

En espera del primer gran partit de l’any 2019, demà entre el Manchester City, vigent campió, i el Liverpool, líder de la Premier, la lliga anglesa va veure el triomf d’un Leicester en ratxa al camp de l’Everton per estrenar l’any. És la tercera victòria en els últims quatre partits dels 'foxes', ara setens a la classificació per darrere del Manchester United.

L’Arsenal va golejar per 4-1 el Fulham en un partit en què els homes d'Unai Emery mai van patir. Granit Xhaka i Lacazette van fer els dos primers gols. Aboubakar Kamara va marcar el 2-1 per als homes de Ranieri, en zona de descens, però Ramsey i Aubameyang van decidir el partit.

El Tottenham, per la la seva banda, es va imposar al Cardiff per 0-3 i se situa segon per davant del City de Guardiola, però amb un partit més. Al descans, els homes de Pochettino ja anaven guanyant per 0-3 amb els gols de Kane, Eriksen i Heung-min Son.