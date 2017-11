El Manchester United guanya patint i el Tottenham punxa a casa

El Manchester United de José Mourinho ha patit de valent per derrotar el Brighton & Hove Albion per 1-0 a Old Trafford, amb gol en pròpia porta de Dunk (66'). Ibrahimovic ha jugat a la segona part el seu segon partit de la temporada. Els 'red devils' ocupen la segona posició amb 29 punts, cinc menys que un Manchester City que juga aquest diumenge al camp del Huddersfield Town (17h).

El Tottenham Hotspur de Pochettino perd la tercera posició en empatar a Wembley amb el West Bromwich Albion (1-1) i queda amb 24 punts, per darrera del Chelsea (25). Harry Kane ha marcat el gol local. La golejada del dia és aquella del Watford per 0-3 al camp del Newcastle de Rafa Benítez.