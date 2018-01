Guardiola, el primer tècnic escollit millor entrenador de la Premier quatre mesos consecutius

El Manchester City visita aquest diumenge (17 h, Movistar Futbol) el mític Anfield per enfrontar-se al Liverpool en el partit estrella de la jornada a la Premier League. Els de Guardiola, tècnic que acaba de ser nomenat per quart mes consecutiu millor entrenador de la competició, buscaran eixamplar encara més el seu avantatge al capdavant de classificació contra l'equip de Jurgen Klopp, que ja no podrà comptar amb Philippe Coutinho, traspassat al Barça, però sí amb Virgil van Dijk, el defensa més car de la història.

L'entrenador català acaba de ser nomenat millor entrenador de la Premier League del mes de desembre. El de Santpedor és el primer tècnic de la història que s'adjudica aquest guardó en 4 mesos consecutius. Aquest premi s'atorga combinant els vots d'una sèrie de periodistes que cobreixen la competició amb les votacions dels aficionats a través del lloc web de la Lliga.

Per la seva banda, el Chelsea, pròxim rival del Barça als vuitens de final de la Champions, rebrà el Leicester City (16 h, Movistar Futbol) a Stamford Bridge en l'altre duel principal de la jornada. Els d'Antonio Conte buscaran situar-se un altre cop en la segona posició, en un partit que enfrontarà els dos últims campions de la competició.

El torn del United de Mourinho arribarà dilluns (21 h, Movistar Futbol), quan s'enfrontarà a l'Stoke City, qui sap si ja amb Quique Sánchez Flores a la banqueta de l'equip visitant.