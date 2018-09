Preocupació per la baralla entre ultres abans del Barça-PSV

Poc abans de les 6 de la tarda de dimarts, un grup d’aficionats radicals del Barça va acostar-se a un bar del carrer Felipe de Paz, molt a prop d’una zona on històricament es reuneixen ultres barcelonistes els dies de partit. Al bar s’hi havien reunit aficionats del PSV. Armats amb pals, porres extensibles i cascs, els radicals del Barça van iniciar una baralla que va acabar amb un detingut acusat d’agredir un holandès amb una porra extensible.

L’aficionat del PSV va caure a terra després de rebre cops de puny i de porra, però no va anar a cap centre mèdic. Els Mossos d’Esquadra creuen que va tornar a Holanda sense denunciar l’agressió, possiblement perquè forma part dels grups radicals del PSV. Els Mossos investiguen els fets sense descartar que els dos grups s’haguessin citat per barallar-se, pràctica comuna entre els grups radicals europeus.

Fonts dels Mossos admeten preocupació pels moviments d’alguns grups de radicals barcelonistes que no solen poder entrar al Camp Nou, especialment en partits europeus. Fa quatre anys, un aficionat del PSG va ser apunyalat. I fa poques setmanes, aficionats de grups barcelonistes van anar a veure el Sabadell - Barça B i van provocar incidents en saltar al terreny de joc per celebrar un gol. Des del Barça afirmen que “es segueix el cas i es col·labora amb els Mossos”. I afegeixen: “A l’estadi no es produeixen incidents, però a fora no es pot controlar el que fan aquesta gent, que no actuen en nom del barcelonisme”.