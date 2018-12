Preocupació per les ‘barras bravas’ a Madrid

Ara fa dos dies, l’autobús que portava els jugadors del Boca Juniors cap a l’aeroport internacional d’Ezeiza, on van agafar el vol que els va portar a Madrid, va estar acompanyat per milers d’aficionats. Era la forma que tenien els seguidors del Boca Juniors d’acomiadar els seus futbolistes abans de la final de la Libertadores de diumenge al Santiago Bernabéu contra el River Plate, l’etern rival. Però, just davant del bus, controlant la manifestació i envoltat de policies, hi havia un dels caps de la barra brava del Boca, com es coneixen a l’Argentina els grups violents organitzats. Rafael Di Zeo, un home que ha passat per la presó molts cops però que sempre n’ha sortit, era just davant del vehicle, donant ordres, parlant amb els membres de la seguretat del club i els policies.

“La imatge va ser horrible, no em va agradar. Molta gent encara els segueix com si fossin herois, cal canviar la cultura que tenim”, deia Guillermo Madero, director de seguretat d’espectacles esportius de Buenos Aires, que és a Madrid per coordinar la seguretat d’un partit en què un dels reptes serà evitar l’entrada a l’estadi dels caps dels grups organitzats dels dos clubs. Ahir, de fet, la policia espanyola va deportar a l’Argentina Maxi Mazzaro, un dels caps de la barra brava del Boca Juniors, que havia arribat a Madrid per veure la final. A Mazzaro el van detectar dimecres a la nit i es va procedir a tornar-lo al seu país perquè està considerat, segons la policia espanyola, un dels radicals més “significatius i perillosos” del Boca, ja que acumula a més una llarga llista de antecedents penals.

Els grups organitzats argentins han creat un negoci al voltant dels estadis, on es ven droga, es fa revenda d’entrades i es cobren diners per fer de seguretat en actes de polítics. Convertits en grups criminals ben organitzats, ara mateix els barras bravas veuen com es comença a escriure un projecte de llei en contra seu, just en una època en què s’han viscut morts per lluites de poder dins de cada grup. A La 12, nom amb què es coneix la barra brava del Boca, el seu cap històric, Di Zeo, està sent investigat per segrest i per ser còmplice de dos assassinats. Però, malgrat tot, ha aconseguit un permís de la justícia per volar a Madrid, comunicant les dates del viatge i l’hotel on s’estarà, l’Splendid de la Gran Via. Di Zeo, però, no té permís per entrar a cap estadi i, segons Madero, “treballarem perquè ni ell ni cap persona sense permís per anar a estadis argentins pugui entrar al Bernabéu”.

Dins del grup organitzat del River Plate, els coneguts com a Borrachos del Tablón, també s’han viscut lluites de poder internes amb morts. Però just abans del partit de tornada de la final de la Libertadores, el partit que mai es va jugar per incidents, la policia en va detenir alguns dels caps i els va trobar diners en metàl·lic i moltes entrades per revendre. Malgrat tot, s’espera la presència de membres dels dos grups a Madrid, on la policia espanyola investiga si poden tenir el suport de grups radicals espanyols per intentar aconseguir entrades. La 12 del Boca Juniors té contactes amb els Biris, grup de radicals del Sevilla, una relació que va néixer quan Maradona va jugar al club andalús. I els Borrachos del Tablón poden tenir el suport dels radicals del Rayo Vallecano. Al Bernabéu només s’hi podrà entrar mostrant els documents d’identitat.