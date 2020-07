Prepelic marxa al València i la Penya no renovarà Omic, Kanter ni Stevic

El Joventut de Badalona segueix treballant de cara a la temporada vinent. Si els últims dies l'equip badaloní va anunciar el retorn de dos jugadors formats a la casa, Pau Ribas i Ferran Bassas, aquest dilluns ha anunciat que no exercirà el seu dret de tempteig amb els jugadors que finalitzen contracte, Alen Omic, Kerem Kanter i Oliver Stevic.

No són les úniques sortides. L'eslovè Klemen Prepelic, màxim anotador de la temporada, ha finalitzat el seu període de cessió a Badalona i ha firmat amb el València Basket. Prepelic era jugador del Madrid i va ser cedit aquesta temporada a la Penya, on ha destacat pels seus partits espectaculars però també per la seva inconstància. Capaç de les millors coses i també de les pitjors, Prepelic deixa la disciplina del Madrid per sumar-se al projecte d'un València que també podria obtenir els serveis del macedoni de la Penya Neno Dimitrijevic, una operació encara no tancada. Amb tot, podria jugar la temporada vinent a Badalona com a cedit.

Apostant pel talent de la casa, la Penya ha fitxat tres jugadors de moment. Un, l'eslovac de Vladimir Brodziansky, per reforçar el joc interior. I els altres, dos jugadors que es van formar a Badalona abans de marxar a fora: Pau Ribas, que a l'última temporada no ha gaudit de protagonisme al Barça, i Ferran Bassas, una de les estrelles del San Pablo Burgos aquesta temporada.