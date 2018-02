El Madrid rep la Reial Societat amb el cap pensant en el PSG

El Reial Madrid rep aquest dissabte la Reial Societat, al Santiago Bernabéu (20.45 h, BeIN LaLiga), en el darrer partit abans de l'examen decisiu del curs, el duel de la Champions contra el PSG.

Per als blancs, sense opcions a la Lliga, el partit els fa més nosa que servei i és per això que Zidane té previst fer rotacions pensant en l'enfrontament del dimecres, on se la juguen en la darrera competició on tenen opcions de guanyar.

Per si fos poc, l'equip de Zidane està fent els pitjors registres al seu estadi de tota la dècada: aquesta temporada ha deixat escapar cinc partits a casa, amb dos empats i tres derrotes.

La part positiva és que el rival, la Reial Societat, és un equip extremadament irregular aquesta temporada. Els de Sant Sebastià van començar amb bona dinàmica però s'han anat desinflant fins a vorejar las posicions de descens, tot i que amb els resultats de la darrera jornada tenen un coixí còmode de nou punts, que no els hauria de fer perillar la permanència, almenys de moment.

El Madrid només té les baixes de Jesús Vallejo i Dani Ceballos, per lesió.