Una Super Bowl per estrenar una nova era

Als Estats Units la Super Bowl de Miami es viu com l'estrena d’una nova era. Per primera vegada des de la temporada 2015, els New England Patriots no participaran en la final de la NFL. El partit d'aquest diumenge (00.30 hores, #Vamos) ofereix una oportunitat perquè dos dels equips més vibrants i entretinguts de la competició agafin el lloc de la franquícia de Nova Anglaterra, que comença a tenir seriosos dubtes sobre com afrontar la transició de Tom Brady.

Els San Francisco 49ers i els Kansas City Chiefs tenen moltes coses en comú. Els dos equips estan construïts per encaixar amb la imatge de les ments ofensives de Kyle Shanahan i Andy Reid, dos entrenadors que aposten sense complexos per un joc ràpid. Cadascun dels dos aspirants té matisos diferents, però la seva filosofia té molts punts en comú. Si la franquícia de Califòrnia aconsegueix el trofeu Vince Lombardi igualarà els Patriots i els Steelers amb els mateixos títols a les seves vitrines (sis) . Els 49ers no assaboreixen la glòria des del 1995. L'última vegada que van ser campions de la NFL , Jimmy Garoppolo tenia tres anys d'edat i George Kittle, dos. Nick Bosa no havia ni nascut . L 'equip de Missouri, per la seva banda, buscarà el seu segon campionat després d'haver passat mig segle sense arribar a la Super Bowl .

Com és habitual, els quarterbacks es convertiran en el centre d'atenció de la Super Bowl. Jimmy Garoppolo (49ers), que va ser titular per primera vegada l'any 2016 quan Tom Brady va ser suspès pel Deflategate, i Patrick Mahomes (Chiefs) intentaran dominar el ritme d'una final que els especialistes preveuen molt elèctrica.

Un espectacle global

La Super Bowl sobrepassa els límits de l'esport. El concert de la mitja part, en què aquest any actuaran Jennifer Lopez i Shakira; l'himne, que serà interpretat per Demi Lovato, i els anuncis publicitaris són tres dels grans atractius per als milions d'espectadors que seguiran el partit com un espectacle global. Fox, l'encarregada de l'emissió de l'esdeveniment als Estats Units aquest any, va començar al novembre a oferir l'espai publicitari. Segons Bloomberg, els preus han arribat a una quantitat rècord de 5,6 milions de dòlars (uns 5,1 milions d'euros) per 30 segons.

Sense desplaçar-se a Miami, diversos clubs de futbol americà organitzen visionats de la gran final que acaben congregant centenars de persones. Els Hospitalet Pioners, per exemple, esperen reunir més de 300 persones en un local de la cadena Belushi's pròxim a la plaça Catalunya de Barcelona. "Muntarem un esdeveniment molt a l'estil americà, amb menjar picant, cervesa i el visionat del partit. Només a l'equip som 70 persones i podem acabar sent entre 300 i 400", explica Bart Iaccarino, el seu entrenador.

L'esdeveniment de Miami tindrà molt present Kobe Bryant, el llegat del qual serà recordat durant tot el cap de setmana. Richard Sherman, jugador dels San Francisco 49ers, va reconèixer que estava afectat. “Estava enfonsat, i després vaig pensar en el que ell em diria. Em diria que deixés de ser un nen, que m’aixequés i jugués, que ho fes en honor seu i guanyés la Super Bowl per a ell. I això és el que estem intentant fer. Sortirem i intentarem dominar el joc, tal com ell volia. La mentalitat de la Mamba segueix viva”, assegura el jugador, que coneixia personalment l’escorta. “Va ser un mentor. Va significar molt per a aquest món. Va tenir un impacte positiu”, va resumir.