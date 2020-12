Primera derrota europea del Barça al Palau (88-96)

El Barça va encaixar ahir la seva primera derrota d’Eurolliga al Palau Blaugrana en la visita de l’Olympiacos (88-96). El duel, que s’hauria d’haver jugat el passat 18 de novembre però que va ser ajornat per diversos casos de covid-19 al conjunt grec, va estar molt condicionat pel parcial de 0-12 a favor dels grecs viscut en els primers compassos del partit. Gairebé obligat a anar sempre a remolc, el conjunt de Sarunas Jasikevicius va coquetejar amb la remuntada en el tram final del partit, però els esforços locals per corregir les errades inicials es van quedar a mig camí.

L’arrencada de l’Olympiacos al Palau, més intens i molt encertat en el llançament, va anul·lar els blaugranes. La primera cistella local no va arribar fins a l’equador del primer quart, obra de Nikola Mirotic. Durant el primer període, el Barça va arribar a encaixar diferències de fins a 15 punts en contra.

Reacció no culminada

L’equip va començar a reaccionar a partir del segon quart i es va apropar a quatre punts a la mitja part (47-51). Però, com en l’inici del partit, l’Olympiacos va sortir més endollat després de passar pels vestidors. Amb tot, els blaugranes van aconseguir arribar a l’últim període només 9 punts per sota (63-72). El partit es va alentir i es va embrutar en l’últim quart i la remuntada no es va poder completar.