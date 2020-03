El coronavirus s'estén per la Lliga

El València, l'Espanyol i l'Alabès han estat els tres primers clubs de Primera amb futbolistes infectats pel coronavirus, una pandèmia que ha obligat a suspendre pràcticament totes les competicions de futbol europees però que, malgrat això, ja ha afectat nombrosos equips per tot el continent. Els primers positius coneguts a la Lliga tenen símptomes lleus i estan aïllats a casa seva complint amb les recomanacions mèdiques. Les intencions de la Lliga i de la RFEF d’intentar acabar com sigui l’actual temporada, però, afegeixen preocupació als tres clubs, que no saben en quina mesura pot afectar aquesta malaltia els seus jugadors i si pot suposar un greuge comparatiu respecte a altres equips que no hagin de patir-la i puguin planificar entrenaments sense aquest obstacle.

A l’Espanyol cinc jugadors del primer equip han donat positiu, segons va informar internament l’Institut Català de la Salut. El club no ha volgut facilitar noms, si bé des d’Uruguai asseguren que un d’ells és Leandro Cabrera. El nombre d’afectats podria créixer en els pròxims dies, ja que només s’han sotmès al test aquells que han mostrat algun símptoma (també hi ha un membre del cos tècnic d’Abelardo). A aquests cal afegir-hi els tres que s’han conegut aquest dimecres de l’Alabès (que també té set membres de l’equip tècnic contagiats) i els del València, amb més d’un terç del primer equip infectat. La Lliga ha posat a disposició de tots els clubs els recursos per fer els tests, però només els que tenen jugadors amb símptomes les estan utilitzant. Clubs com l'Osasuna, el Valladolid i l'Eibar ja han anunciat que rebutgen l’oferiment de la Lliga. “Cap jugador presenta símptomes i creiem que hi ha col·lectius que han de tenir prioritat. No hem fet les proves per criteri mèdic i social”, ha reconegut David Espinar, directiu del Valladolid.

Cap dels tres clubs amb jugadors afectats ha pogut demostrar l’origen dels contagis, però sembla força clar que una actuació més ràpida i contundent de la UEFA i la Lliga podria haver evitat alguns. El cas més clar és el del València. El conjunt xe va jugar a San Siro el 19 de febrer, dos dies abans que les autoritats es fessin ressò del primer positiu a Itàlia, al municipi de Codogno, a prop de Milà. El partit de tornada es va jugar a porta tancada a Mestalla el 10 de març, el mateix dia que el govern italià va confinar tot el país. La Llombardia, la zona zero del brot al país, ja presentava desenes de casos. Pocs dies abans, a més, el València havia visitat Vitòria, ciutat que poques setmanes abans havia acollit un funeral en què es van produir diversos contagis. Aquest, de fet, és un dels municipis amb més contagis del país. Les autoritats sanitàries de les dues ciutats, però, no van fer saltar les alarmes fins pocs dies després que el València hi hagués jugat. Els d’Albert Celades, per tant, van estar exposats a dos grans focus de risc.

L’Alabès ha anunciat aquest dimecres 15 positius, tres jugadors del primer equip i altres membres del cos tècnic i treballadors del grup Baskonia-Alabès. Els vitorians havien de visitar diumenge passat un Espanyol que no té “cap indici” de quin pot haver estat el focus dels contagis. Una possibilitat és el desplaçament fet a Pamplona els dies 7 i 8 de març per jugar contra l'Osasuna. Dos dies després del partit ja hi havia 30 casos confirmats a Navarra. La Lliga, però, encara no havia pres cap mesura. La UEFA i la Lliga no van suspendre cap partit fins al 12 de març, gairebé dues setmanes després que el coronavirus fes acte de presència a Europa.