Primeres goteres al Bernabéu

A finals d’agost es feia gairebé impossible qüestionar el treball de l’entrenador o els jugadors del Reial Madrid, que semblaven destinats a lluitar per guanyar tots els títols en joc d’aquesta temporada. Res més lluny de la realitat. Dos mesos i mig després, i arran d’uns resultats decebedors, ha començat a créixer al Santiago Bernabéu un clima de desconfiança agreujat per la doble derrota contra el Girona i el Tottenham. L’equip no compleix amb les expectatives ni de joc ni de resultats, i comencen a aparèixer les crítiques i retrets en un club que, després de guanyar les dues últimes Champions i de començar la temporada aixecant les dues Supercopes, semblava invencible.

“El problema no és el què, és el com”, diuen amb un punt de crítica des de l’entorn del Reial Madrid. De moment els discursos no són apocalíptics, ni de portes enfora ni tampoc a nivell intern. Això sí, s’observa amb preocupació el canvi radical que ha patit l’equip en poc temps. “Tot es va desinflar de cop. D’un dia a l’altre, el Madrid va passar de ser un rival temible a ser un adversari vulnerable. I això inquieta”.

En qualsevol cas, el convenciment generalitzat a l’entorn del Santiago Bernabéu és que el bloc principal segueix sent de garanties i que tot es calmarà quan arribi una victòria convincent. I que un rival propici és el Las Palmas, un equip que lluita per la salvació. Encara que, precisament, aquesta temporada els blancs han ensopegat en els compromisos fàcils al seu estadi. Com a mostra, l’empat contra el Llevant o la derrota amb el Betis.

Florentino Pérez, fent honor a la seva fama de president plenipotenciari, ha agafat el bou per les banyes i ja s’ha reunit amb algunes peces clau del vestidor, segons asseguren des de Madrid. I un d’aquells a qui els pot tocar aviat el rebre és Zinedine Zidane. Fins ara, ha sigut habitual que el president expressés les seves reserves sobre algunes decisions de l’entrenador francès, sobretot quan algun marcador no acompanyava. “Però eren temes menors, i quan es guanyava el següent partit, tot quedava arreglat. El problema és que ara no s’està guanyant i que el Barça, que sempre serveix com a mirall, va com un tro. Això genera nervis”, comenta una veu pròxima al president madridista.

De moment no perilla l’entrenador. Els resultats són dolents però no catastròfics, i en l’horitzó, en aquest mes i mig de competició que falta fins a Nadal, hi ha el Mundial de Clubs i el clàssic contra el Barça. “Excepte si hi ha un seguit de resultats nefastos i el Bernabéu es rebel·la amb una mocadorada, no passarà res. I més tenint en compte que l’equip ve de guanyar dues Champions. Però a l’estiu ja veurem. Com a exemple, el que va passar amb Ancelotti fa dos estius”, afegeix. Ara mateix el Madrid té vuit punts de desavantatge respecte al Barça a la Lliga, i ho té gairebé impossible per ser primer de grup a la Champions. Tot i que amb un sol punt en els dos partits que li queden, contra l’Apoel i el Borussia Dortmund, en té prou per ser a vuitens de final com a segon.

Entre els atenuants per explicar aquesta mala ratxa, les lesions que han sacsejat l’equip en aquest tram inicial de temporada. A banda de la de Dani Carvajal, absent des de fa un mes per una infecció al pericardi, actualment segueixen de baixa el davanter Gareth Bale, el porter Keylor Navas i el migcampista Mateo Kovacic, als quals s’ha afegit recentment el central Varane. I Benzema i Marcelo també han estat algunes jornades fora dels terrenys de joc per lesió.

Mentrestant, al vestidor han començat a fer feina d’autocrítica, tot i que mesurant molt bé les paraules. Jugadors i entrenador defugen de la paraula crisi i prefereixen centrar-se en aspectes relatius al joc. “Entenc que hi hagi pessimisme, però demano calma a tothom. El Madrid sempre torna”, va comentar el capità Sergio Ramos. “Podem perdre tres o quatre partits, però mai hi ha crisi”, va afegir Cristiano Ronaldo, que va demanar “memòria” als aficionats. “Hem baixat una mica el nivell, però estic molt tranquil. Sé que l’equip canviarà”.

Madrid-Barça: dissabte 23 de desembre a les 13 h

La Lliga va fer oficial els horaris de la 17a jornada, la del clàssic. El Barça visitarà l’estadi del Reial Madrid el dissabte 23 de desembre a les 13 h, i el partit es podrà seguir en directe per BeIN LaLiga. Serà el tercer partit entre blaugranes i madridistes d’aquesta temporada, després dels que van disputar a la Supercopa d’Espanya, amb triomf blanc tant al Camp Nou (1-3) com al Bernabéu (2-0). Després del clàssic de Lliga s’aturarà la competició per les festes de Nadal. El futbol tornarà els dies 2 i 3 de gener amb els vuitens de final de la Copa.