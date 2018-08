Problemes de gol en una plantilla quilomètrica

El Barça afronta la temporada 2018/19 amb una plantilla molt extensa. Potser massa, tenint en compte que l’objectiu d’Ernesto Valverde era poder repartir minuts entre els joves del filial. L’entrenador haurà de fer malabarismes per gestionar les rotacions. Fer una convocatòria serà tan complicat com decidir l’onze.

Les posicions estan doblades i el ventall de recursos és variat. Escollir entre Dembélé o Malcom dependrà de detalls com el sacrifici defensiu. Cada futbolista té els seus matisos, però la premissa és que tots tenen talent. L’única excepció és el rol de davanter centre. El Barça té Luis Suárez, Munir El Haddadi i Paco Alcácer per fer d’home gol. El club creu que té ben coberta la posició i no s’ha plantejat buscar un 9 al mercat de fitxatges, tot i que ha tingut diferents noms sobre la taula. Valverde confia en un Munir que va estar notable a l’Alabès i que torna al Camp Nou més rodat. Té més experiència, però encara és lluny de tenir la personalitat per assumir el repte de ser important sobre la gespa.

La seva versatilitat com a futbolista d’àrea i de banda l’han fet guanyar el seu duel particular amb Alcácer. L’excapità del València tindrà un protagonisme residual en aquest Barça. L’any passat va jugar reconvertit en un futbolista expeditiu que partia lluny de la porteria. Ara hi ha jugadors que poden fer aquesta funció, que en són especialistes. El conglomerat de dubtes acaba amb l’estat de forma de Suárez. L’uruguaià sempre va de menys a més durant el curs. L’estiu li passa factura, i la ressaca mundialista l’ha deixat lluny de la seva millor versió. És culpa del calendari, sí, però Messi necessita un company que arrossegui defensors i vegi porteria ja. La Lliga comença demà. El Barça només té unes hores per entonar-se.