Prohibit encaixar les mans i els autògrafs, i competicions sense data: així afecta el coronavirus al món de l'esport

No perillen pel coronavirus ni la Marató de Barcelona, prevista per al 15 de març, ni la Volta a Catalunya, que es disputarà del 23 al 29 d'aquest mes. Si més no, això és el que diuen ara per ara els organitzadors de dues de les cites que es disputaran d'aquí poc a casa nostra. De fet, l'únic canvi previst pel que fa a la Marató (la Generalitat ha dit que no veu motius per proposar cancel·lar-la si no hi participen atletes procedents de les zones de risc) és l'absència d'Asics, un dels patrocinadors prèmium de la cursa a l'Expo Sports, la trobada de marques d'atletisme que es fa dos dies abans de la cita, "per minimitzar els riscos de tots els involucrats", segons ha afirmat la marca.

A Catalunya, a part de mesures per prevenir el contagi, ara per ara l'única cita gran que s'ha ajornat (i es treballa per buscar una nova data) ha sigut l'amistós que el 30 de març havien de jugar a Lleida la selecció catalana contra el combinat de Jamaica. I s'ha fet per prevenció, per evitar que el coronavirus es propagui.

Però a la resta del món el virus ha provocat diverses cancel·lacions i ajornaments d'esdeveniments esportius, a més de recomanacions i prohibicions tant a aficionats com a esportistes.

La torxa olímpica modifica el seu recorregut

651x366 Tòquio ha decidit retallar el recorregut de la torxa olímpica / CHRISTOPHER JUE / EFE Tòquio ha decidit retallar el recorregut de la torxa olímpica / CHRISTOPHER JUE / EFE

Aquest dijous es va anunciar que la torxa olímpica, que s'encendrà dijous vinent, 12 de març, retallarà el seu recorregut tant per Grècia com pel Japó i involucrarà menys participants. El Comitè Olímpic Internacional i el govern japonès han dit per activa i per passiva que els Jocs no perillen i que segueixen les recomanacions de l'OMS. Això sí, el recorregut de la torxa sí que el modificaran i es reserven l'opció de demanar als aficionats que no s'aglomerin al carrer al pas de la flama olímpica.

Ni encaixades de mans ni selfies ni autògrafs

"Demanem als aficionats que no demanin autògrafs ni encaixades de mans, selfies ni samarretes als jugadors"

El món del futbol, que mou molta gent, ha començat a prendre mesures per evitar el contagi del coronavirus. Després que tres membres de l'equip tècnic de l'Ajax estiguin en quarantena per precaució per la sospita que estan infectats pel virus (la setmana passada, el tècnic assistent de l'equip va celebrar la seva festa d'aniversari, a la qual va anar l'exfutbolista Thomas Kahlenberg, que ha donat positiu) i que diversos jugadors de la lliga danesa estiguin també aïllats, algunes lligues europees, entre les quals la belga i l'anglesa, han decidit anar més enllà i no fer només recomanacions als futbolistes. Així, els han prohibit que es facin selfies amb els aficionats. "El contacte amb els jugadors no és desitjable per ara. Demanem als aficionats que no demanin autògrafs ni encaixades de mans, selfies ni samarretes als jugadors", indiquen els responsables de la lliga belga, que afegeixen que els periodistes no podran fer entrevistes a menys d'un metre de distància. A més, a la Premier League s'ha anunciat que els jugadors no es donaran la mà a l'inici del partit i que tampoc saludaran l'àrbitre.

Al món del futbol ja s'han ajornat partits i se'n disputaran d'altres sense públic, a porta tancada. La Serie A italiana, de fet, es jugarà a porta tancada fins al 3 d'abril (les autoritats del país han demanat que tots els esdeveniments que congreguin molta gent es disputin a porta tancada fins a aquella data per evitar la propagació) mentre que s'està pendent de les evolucions del virus per decidir què fer amb l'Eurocopa i la Copa Amèrica, previstes per a aquest estiu. La UEFA va anunciar que el València-Atalanta de Champions i l'Inter de Milà - Getafe de l'Europa League es jugaran a porta tancada. A Itàlia la setmana passada es va ajornar el Juve-Inter i es jugarà, també a porta tancada, aquest diumenge, com també la resta de cinc partits ajornats de la setmana passada, que es jugaran entre diumenge i dilluns. Dels quatre partits posposats de la setmana anterior, tres es jugaran el 18 de març, però l'Inter-Sampdoria encara no té data.

El Sevilla, per la seva banda, viatjarà a Roma el 19 de març per jugar la tornada dels vuitens de final de la Lliga Europa sense periodistes ni aficionats, al Marroc tots els partits de futbol es jugaran sense públic i la lliga suïssa està en l'aire fins al 23 de març. També s'ha ajornat el Juve - Reial Madrid dels vuitens de final de la Lliga de Campions juvenil fins a l'11 de març, i la FIFA i la Confederació Asiàtica de Futbol proposen ajornar els partits asiàtics de classificació per al Mundial de Qatar 2022, que haurien de començar el 26 de març.

Partits de bàsquet sense públic i equips que no venen entrades

651x366 El València Basket va rebre l'Armani Milà a la Fonteta sense públic / MIGUEL ÁNGEL POLO / EFE El València Basket va rebre l'Armani Milà a la Fonteta sense públic / MIGUEL ÁNGEL POLO / EFE

L'Eurolliga ha sigut una de les competicions que s'ha vist afectada pel coronavirus. El València Basket i l'Armani Milà van jugar el partit amb només 70 persones al pavelló, al qual només va accedir el personal imprescindible per posar en marxa la instal·lació i perquè es disputés el partit. El Baskonia, que va viatjar a Munic amb mascaretes, igual que el Reial Madrid quan va anar a Milà –el partit també va ser a porta tancada–, ja ha anunciat que no vendrà entrades als aficionats de l'Armani Milà i a seguidors procedents de les zones de risc per al partit que el 25 de març els ha d'enfrontar a l'equip italià a Vitòria. A més, el Darussafaka - Virtus Bolonya de dimecres passat ha estat ajornat sense nova data. La lliga de bàsquet de l'Àfrica també ha posposat el seu inici, com el preolímpic 3x3 que organitza la FIBA. Finalment, la Federació Europea de Bàsquet en cadira de rodes ha suspès les prèvies per determinar la fase final de l'Eurolliga 1, que hauria de tenir lloc a Badajoz del 23 al 26 d'abril.

Recomanacions als jugadors de la NBA

Tampoc se n'ha lliurat la NBA, que ha comunicat als jugadors un pla de prevenció amb recomanacions bàsiques. Així, se'ls demana que no donin la mà als aficionats i que no utilitzin els bolis que els seguidors els ofereixen quan els demanen un autògraf, si és que volen seguir amb aquesta pràctica. A més, la NBA ha anunciat que possiblement els entrenaments i els esdeveniments de fora dels Estats Units podran ser limitats o fins i tot cancel·lats.

Curses ajornades i cancel·lades

651x366 Els equips de MotoGP recullen les coses a Qatar, ja que la seva cursa d'aquest cap de setmana ha estat cancel·lada / GIGI SOLDANO / EUROPA PRESS Els equips de MotoGP recullen les coses a Qatar, ja que la seva cursa d'aquest cap de setmana ha estat cancel·lada / GIGI SOLDANO / EUROPA PRESS

Aquest cap de setmana comença el Mundial de MotoGP. I ho fa sense els protagonistes de la categoria reina, que no han pogut entrar al país (els de Moto2 i els de Moto3 ja hi eren perquè van fer els tests de pretemporada la setmana passada i, per tant, ells sí que poden córrer). El Mundial de les dues rodes ha ajornat fins a l'octubre (cosa que ha obligat a avançar el GP de l'Aragó al setembre) el GP de Tailàndia, que s'havia de disputar el cap de setmana del 21 i 22 de març. Ara, doncs, el Mundial començarà, si no hi ha més canvis, el primer cap de setmana d'abril, amb el GP de les Amèriques, als Estats Units.

La F1 engega motors la setmana vinent amb el GP d'Austràlia: els seus organitzadors diuen que tot segueix com està previst, tot i que ja s'ha ajornat el Gran Premi de la Xina. Finalment, aquest divendres s'ha sabut que l'organització del Ral·li Costa Brava, una prova de vehicles clàssics prevista per al 13 i el 14 de març a la província de Girona, ha decidit excloure'n els participants procedents de països amb més afectats pel coronavirus.

Cancel·lacions en molts esports...

A l'atletisme, s'ha cancel·lat la Marató de Roma, que s'havia de disputar el 29 de març, i s'ha cancel·lat la cita inaugural de les Sèries Mundials de Triatló previstes per dijous passat. En el món del tenis, es jugaran a porta tancada els enfrontaments de Copa Davis entre Itàlia i Corea del Sud i el Japó-Equador. Pel que fa al ciclisme, s'ha suspès el Tour dels Emirats Àrabs després de la cinquena etapa (dijous a la nit) perquè es van detectar dos casos de coronavirus: diversos equips s'han quedat des de dijous aïllats a l'hotel en quarantena fins al 14 de març. La Federació Internacional d'Halterofília ha decidit cancel·lar els Mundials júnior de Bucarest i l'equip rus de gimnàstica ha anunciat que no viatjarà a les pròximes cites per evitar contagis.

Les competicions europees d'hoquei patins han estat suspeses

Aquest dijous el Comitè Europeu d'Hoquei Patins va suspendre totes les competicions continentals de clubs i seleccions per la situació a Europa derivada del coronavirus. El World Skate Europe Roller Hoquei, organitzador de les competicions, afirma en un comunicat que la situació al continent fa que la continuació de les competicions "sigui impracticable", especialment pel creixement de l'epidèmia a Itàlia, i afirma que la decisió ja ha estat aprovada pel Comitè Europeu d'Hoquei Patins "amb la intenció de la suspensió immediata" de la Lliga Europea i WS Europe Cup en l'àmbit masculí, la Lliga Europea femenina i la competició de nacions prevista per a l'abril.

...i cites ajornades a l'espera del que pugui passar

Altres organitzacions han decidit ajornar alguns esdeveniments i esperar l'evolució del coronavirus, amb la intenció de reprogramar algunes cites. És el cas del partit de rugbi inclusiu que s'hauria d'haver disputat aquest diumenge a Valladolid i la Copa Europea de BMX, que posposa les dues primeres rondes (previstes per al 28 i 29 de març a Verona). Pel que fa al ciclisme, s'ha ajornat la Strade Bianche, prevista per a aquest dissabte, mentre que també estan en l'aire dues clàssiques més: la Tirreno-Adriàtica i la Milà-Sanremo. Dos equips importants, l'Astana i el Movistar, ja han comunicat que cancel·len la seva activitat fins a principis d'abril.

Dos partits del Sis Nacions en què havia de jugar Itàlia han estat ajornats

També s'han ajornat l'Irlanda-Itàlia i l'Itàlia-Anglaterra del Sis Nacions. Per a l'últim, que s'havia de disputar el dia 14 de març a Roma, s'havien venut 5.000 entrades, ja que el combinat anglès lluita amb França pel títol. En el món del rugbi també s'ha cancel·lat el torneig de rugbi 7 preparatori per als Jocs Olímpics.

De cara als Jocs, s'han ajornat també el preolímpic de beisbol (s'ha posposat fins al 17-21 de juny), mentre que la Federació Internacional de Natació busca data per reubicar el preolímpic femení de waterpolo de Trieste.