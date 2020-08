Protegir el Girona tot i la continuïtat a Segona Divisió

El tercer màxim accionista del Girona, Pere Guardiola, ha volgut omplir els ànims de l’afició blanc-i-vermella, decaiguda després de perdre una oportunitat d’or en el seu intent de tornar a una Primera Divisió que va deixar escapar de manera incomprensible. Tot i la continuïtat a Segona, però, el projecte no farà cap pas enrere. O, com a mínim, segons Guardiola, que ha venut un bon pessic de les seves accions a Marcelo Claure en una jugada estratègica en l’àmbit empresarial. “Fa temps que pensem com podríem reforçar la part societària del club, per poder-lo protegir i gaudir de solidesa. Hem valorat durant sis o set mesos diverses opcions, i una d’elles és Marcelo. Som afortunats d’haver-lo convençut, ens donarà la força que estàvem buscant. Tindrem molts reptes en el futur, ja siguin empresarials, financers o d’infraestructures, i contribuirà al nostre creixement”, assegura el de Santpedor, que continuarà manant i també serà el president del consell d’administració. “Entenc aquesta maniobra no com una pèrdua sinó com haver utilitzat les accions que tenia en benefici comú. La idea, de fet, és estar molt més a sobre que fins ara. Estem implicats, ara més que mai”.

A falta de bons resultats esportius, Guardiola ha recuperat un missatge que ja es va dir fa tres anys, el 2017: la construcció d’una Ciutat Esportiva que esperen accelerar amb l’arribada de l’empresari nord-americà-bolivià. “És el primer objectiu, ho hem dit sempre. Quan vam arribar hi havia una clara manca de recursos. Amb la Vinya, al PGA, ho hem solucionat temporalment. Però hem de tenir casa nostra, i fer el dia a dia allà. Els tres pilars són el primer equip, les infraestructures i el futbol formatiu. Volem continuar potenciant aquest camí”. El Girona, sense aclarir quines, té treballades dues possibles ubicacions, i admet que aquest ha de ser el curs de la confirmació definitiva. Si es farà realitat o no, ja és un altre tema. “Aquestes coses no són fàcils, hem de tenir el vistiplau dels Ajuntaments, els terrenys adequats, etc. Però el càlcul és que aquest any es facin passos importants perquè la Ciutat Esportiva sigui viable”, confirma Guardiola.

El moviment de poders beneficia el City Football Group, que lidera l’accionariat amb un 47%. Marcelo Claure es queda el 35% i Pere Guardiola, el 16%. Un dels interrogants és saber si l’aterratge de Claure beneficiarà a curt termini, amb una ampliació de capital que permeti al Girona mantenir els actius importants de la plantilla, com Cristhian Stuani. Guardiola no ho confirma. “És una possibilitat, no ens tanquem a res. Ho estudiarem en funció del que passi, perquè al final la Lliga regula les opcions. Però és una idea que tenim sobre la taula”. Quins són els passos a seguir? “Haurem de mirar quin límit salarial tindrem, com el podrem aixecar segons la plantilla, i en funció d’això, quin vehicle utilitzem per fer-ho possible. Per això és important recalcar que com més socis potents tens, com el Marcelo, més a prop estàs d’aconseguir segons què”, afirma el copropietari del conjunt gironí.

Tocar de peus a terra

Quique Cárcel va dir, en la roda de premsa de balanç de temporada, que “l’objectiu, l’any que ve, és assegurar els 50 punts”. Guardiola l’entén, perquè amb les il·lusions generades aquest curs s’ha jugat amb foc. I el Girona ja no es vol cremar més. “El missatge que va transmetre té molt sentit, és realista. Haurem de tenir els peus a terra, en clau esportiva. La il·lusió és la màxima, i volem seguir immersos en la dinàmica dels últims sis anys. Aquesta és una realitat. Esperem arribar al final vius i disposats a competir pels objectius. Això, a llarg termini, serveix per posar grans fonaments. Però primer, prudència i treball”. Segurament, ho haurà de fer sense Cristhian Stuani, que per continuar s’ha d’abaixar el sou perquè a Montilivi tot ha canviat. “Per nosaltres és qui és, i hem d’estudiar com ho encaixem. Serà difícil que continuï, però les dues parts tenim ganes de seguir units. Ara tot està molt verd i no tanquem cap porta, però serà complicat”, justifica Guardiola.

Les formes en el partit de tornada de la final del play-off contra l’Elx van ser cruels, després que el Girona despertés amb l’arribada de Francisco, que continuarà a la banqueta, i eliminés l’Almeria amb autoritat. Quan només faltava un minut dels vuit que es van afegir per arribar a una pròrroga en què mantenir el 0-0 significava l’ascens, i sense Stuani, la patacada va ser de les que fan mal. I no és la primera. “Cadascú ho porta com pot. No pujar ha sigut un pal, sobretot pel com. És que va anar per detalls...”, va afegir Guardiola, recordant que l’arribada de Marcelo Claure és la primera gran notícia d’una nova temporada que començarà el 7 de setembre, dia en què estan citats els futbolistes a Montilivi. “El Marcelo és un empresari de prestigi, ha fet grans coses a la seva vida i està molt vinculat al futbol. Trobar un accionista que uneixi aquests dos vessants per aportar-nos energia als despatxos i capacitat financera és una gran notícia”, ha sentenciat.