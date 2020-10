Madrid condiciona la reobertura dels estadis de futbol

El Barça necessita tornar a obrir el Camp Nou a curt termini per complir el pressupost de la temporada 2020/21. La tresoreria blaugrana, molt afectada pel coronavirus, preveu ingressar 791 milions d’euros sempre que l’estadi, que està tancat al públic en dia de partit des del 7 de març, pugui recuperar certa vida a les graderies abans que s’acabi l’any i tornar a funcionar a ple rendiment cap al mes de febrer. El vicepresident de l’entitat, Jordi Cardoner, va explicar fa uns dies el procediment perquè els socis puguin repartir-se un aforament que, d’entrada, no superarà el 30% que la UEFA ha marcat com a límit per garantir les mesures sanitàries.

El pla per fer tornar la gent al Camp Nou està redactat i aprovat en junta des de fa setmanes. Però des del club troben a faltar més determinació per aplicar la nova normalitat dels museus, dels cinemes o dels teatres també als estadis. I tenen molt clar, en aquest sentit, que si el Reial Madrid no estigués aprofitant la pandèmia per reformar el Santiago Bernabéu, el clam del futbol professional, que depèn dels ingressos dels estadis per generar flux de caixa i pagar despeses ordinàries, tindria molta més volada. “Ara allà no hi ha pressa, però si a Florentino li interessés més el tema segur que la cosa canviaria”, afirmen. A això també cal afegir-hi la situació de la pandèmia a la capital espanyola, la pitjor del continent en casos i hospitalitzacions.

Malgrat els càlculs optimistes del Barça per fer tornar el públic a l’estadi, la Lliga no posa data a la reobertura dels partits al públic. El president de la patronal, Javier Tebas, va ser l’artífex de la restauració del futbol professional per salvar els ingressos televisius, però ara es posa en mans del Consell Superior d’Esports (CSD), que és l’autoritat competent per a les competicions estatals, per recuperar el so ambient de veritat (i no enllaunat) durant els 90 minuts. Aquest organisme governamental, consultat per l’ARA, sosté que “no és prudent parlar de públic als camps de futbol perquè Espanya té ara mateix més de 250 casos de covid per 100.000 habitants”. I, si bé la dada varia en funció de cada poble, ciutat o comunitat, fet pel qual es podria plantejar obrir alguns estadis en comptes d’altres, la Lliga descarta per ara autoritzar-ho per preservar “la integritat de la competició”.

Entre la inacció del Reial Madrid, la situació de la pandèmia al centre del país i el recel de la Lliga per explorar escenaris amb gent als estadis, el Barça pretén activar el comodí de la Champions League per posar en pràctica el seu pla de desconfinament progressiu per al Camp Nou. A diferència de la Lliga, la competició estatal posa en mans de les autoritats sanitàries autonòmiques la conveniència o no d’aprovar l’assistència de públic als camps, sempre que no superi el 30% de l’aforament total. Salut i el Procicat tenen una reunió aquest dimarts amb el CSD per valorar l’atreviment del club blaugrana, que diu que ho té tot a punt per obrir les graderies al públic de cara al primer partit de la lligueta de la Copa d’Europa contra el Ferencváros (20 d’octubre a les 21 h).

En aquesta trobada, el CSD recomanarà jugar a porta tancada, però l’última paraula la tindrà la Generalitat, que fa uns dies, per boca de la consellera de Salut, Alba Vergés, no va descartar autoritzar l’activitat, tot i que va admetre que és “complicat” fer-ho a només 10 dies vista. Des de l’entitat se sumen a la prudència, però ja avancen que, si no s’assoleix l’objectiu per al Ferencváros, pressionaran per reobrir el 4 de novembre contra el Dinamo de Kíev “si no hi ha un daltabaix amb el virus”. I vaticinen: “Si som capaços de posar públic a la Champions, tindrem més arguments per incloure també la Lliga, que és el més important”.

L’Espanyol, pioner

El Barça, igual que altres clubs de l’Estat i la majoria dels equips europeus, vol reobrir l’estadi per generar ingressos de ticketing, deixar de tornar diners als abonats per cada partit a porta tancada i, en el seu cas, compensar un estiu “duríssim” en què el museu i el tour han funcionat al 15% del que és habitual. La junta de Josep Maria Bartomeu prefereix exposar-se a la crítica in situ de 30.000 socis que continuar amb els vomitoris del Camp Nou deserts. I els jugadors, esclar, troben a faltar l’alè (encara que sigui amb mascareta obligatòria) de la seva gent.

El discurs blaugrana encaixa amb el de l’Espanyol, que va ser el primer club de l’Estat a presentar un protocol a les autoritats per fer tornar l’afició al camp. “Estaríem una nit sencera sense dormir si demà ens deixessin reobrir Cornellà-El Prat”, explica en aquest sentit Toni Alegre, cap de màrqueting blanc-i-blau, que ha previst torns d’un màxim de 13.000 persones amb prioritat per als socis. Alhora, però, és conscient que el govern Sánchez té la paella pel mànec i admet que el futbol en directe “és més que posar gent a una cadira durant 90 minuts”. I afegeix, a propòsit d’un debat cada cop més recurrent: “L’esport de masses i la cultura tenen coses en comú, però no són un calc al 100%”.