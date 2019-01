Pujar a l'Aconcagua i baixar esquiant... amb 86 anys

L'edat no necessàriament és una barrera. I als 86 anys, Yuichiro Miura ho sap ben bé. Aquest alpinista japonès ha viatjat aquest dimecres cap a l'Argentina per intentar complir el seu somni: pujar a l'Aconcagua i baixar la muntanya esquiant.

L'octogenari esquiador pretén tornar a assolir el cim més elevat d'Amèrica del Sud, amb 7.000 metres d'altura, que ja va coronar ara fa trenta anys. "És una muntanya a la que puc fer realitat el meu somni", deia Miura durant la presentació de l'expedició, on va descriure l'Aconcagua com una muntanya "meravellosa" i en va destacar les vistes "impressionants" de l'Oceà Pacífic i Santiago de Xile.

Yuichiro Miura arribarà al camp base de la muntanya el 10 de gener, des d'on començarà l'ascens i el descens que durarà aproximadament tres setmanes. Estarà acompanyat d'un equip de sis professionals i experts en muntanyisme.

Entre els membres de l'expedició hi ha el seu fill, Gota Miura, de 59 anys, que va ser esquiador olímpic i l'ha acompanyat en prèvies aventures, així com dues persones encarregades de la logística i la comunicació, un metge, dues càmeres i un assistent per a la pujada.

En la seva última roda de premsa, Miura va admetre que aquest podria ser "l'últim desafiament" de la seva llarga carrera com a esquiador, que l'ha portat als cims més alts de la Terra i l'ha convertit en la persona més longeva en coronar l'Everest, amb 80 anys.

Després d'arribar al cim de l'Aconcagua, i si la seva condició física ho permet, Miura té previst realitzar una baixada amb esquís fins a un dels camps base situat uns 2.000 metres més avall.

L'octogenari admetia el risc que suposa aquest desafiament i, per tranquil·litzar els seguidors, va assegurar que "prendria la decisió de deixar-ho" si veiés que no pot arribar al cim.