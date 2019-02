Puma vestirà el Girona a partir del juliol

El Girona continua aprofitant-se dels beneficis de pertànyer a la xarxa del City Football Group: a partir del juliol, Puma s’incorporarà a Montilivi com a 'partner' estratègic gràcies a l’acord pioner que la companyia alemanya ha oficialitzat per vestir tots els equips del conglomerat amb seu a Manchester. A banda del Girona, Puma també patrocinarà el Manchester City, el Melbourne City, el Club Atlético Torque i el Sichuan Jiuniu, l’última adquisició, a part de fer-ho amb els equips formatius masculins i femenins. Umbro, que encara patrocina el Girona, acaba el seu lligam a Montilivi aquest estiu.

“És l’acord més gran que hem fet mai, tant en l’abast com en l’ambició”, ha manifestat Bjorn Gulden, director general de Puma. Segons el portal 'Palco23', Puma pagarà 700 milions d’euros en deu anys al City Football Group, però es desconeix el repartiment d’ingressos que correspondrà a cada club. La major part del pastís se l’emportarà el Manchester City, que si veu complertes totes les variables, tindrà la segona samarreta més ben pagada de la Premier League, superant l’acord de Nike –fins ara, el seu patrocinador– amb el Chelsea. La samarreta del Manchester United encapçala la llista. “Aquest anunci marca l’inici d’un nou i emocionant capítol per al City Football Grup”, ha assegurat Ferran Soriano, el seu cap visible. “Associar-nos amb Puma enforteix encara més el nostre projecte, i ens garantim uns productes de primer nivell tant pel que fa a disseny com de qualitat de materials”, ha pronunciat Delfí Geli, president del Girona.