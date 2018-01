Punt i a part de Mascherano al Barça

Avui s’acaba el somni. Javier Mascherano s’acomiadarà de la que ha sigut la seva afició des de fa set anys i mig, quan va aterrar al Barça per donar descans a Sergio Busquets i es va convertir per imperatiu futbolístic en central indiscutible d’un Barça campió. El Jefecito dirà adeu en la prèvia del derbi contra l’Espanyol, i demà s’incorporarà ja a les files del Hebei Fortune xinès -d’estada a Marbella aquests dies-, que acabarà pagant 10 milions al conjunt blaugrana, 5,5 en concepte de traspàs i la resta, complementaris -com un partit amistós- per evitar haver de pagar a les autoritats xineses pel fet d’excedir el límit destinat a traspassos.

Ahir, a l’Auditori 1899, hi va haver el primer acte de comiat, amb tots els trofeus del futbolista exposats en una gran vitrina, i els futbolistes i el cos tècnic de la primera plantilla -així com Carles Puyol i Éric Abidal- acompanyant Mascherano en el seu adeu. Va ser un punt i a part, no un punt final, ja que Josep Maria Bartomeu va fer arribar a l’argentí una proposta perquè entreni el planter quan pengi les botes, una idea que Mascherano no va descartar i que valorarà en el seu moment. Unes hores més tard, a la tarda, en la prèvia de l’entrenament a la Ciutat Esportiva, Ernesto Valverde es va referir a aquesta qüestió. “Crec que serà entrenador, es nota que entén el joc, és a la banqueta i es fixa en moltes coses. És un jugador que ajuda el vestidor. Quan al final de la teva carrera veus que tens alguna cosa a dins, ho acabes provant”, va dir el tècnic basc.

“L’afortunat he sigut jo: vaig venir a complir un somni i és hora de despertar-se. El somni ha durat més del que havia pensat”, va resumir Mascherano entre llàgrimes a l’inici de l’acte. L’argentí va dedicar bona part de la cerimònia a parlar del grup que es va trobar a Barcelona el 2010: “el secret” d’aquests anys de títols al Barça ha sigut “el vestidor”. I això que no les tenia totes quan va aterrar del Liverpool. Arribava a un equip que ho havia guanyat tot, ple d’estrelles, i s’esperava una realitat ben diferent: pensava que es “trobaria un vestidor difícil”, però es va “trobar un grup humà espectacular”. “Primer van ser Puyol, Xavi i Víctor (Valdés), i a poc a poc va anar canviant el comandament, però ells van anar transmetent els valors perquè la resta seguissin el mateix camí. És el gran secret del Barça”, va dir Mascherano damunt de la tarima.

Tot i que es va parlar ben poc de la nova aventura que iniciarà a partir de demà, el jugador va desgranar alguns dels motius que l’han portat a marxar del Barça. El Mundial i la necessitat de sumar minuts per arribar-hi bé no es van posar sobre la taula. Almenys, explícitament. Mascherano va dir que l’edat -33 anys- ha sigut determinant, perquè tot i marxar quan encara té futbol per competir al màxim nivell, és conscient des de fa mesos que ja no és “el jugador que era abans”, ni tampoc disposa dels minuts que tenia fa uns anys. “Va arribar un moment que havia de pensar en mi”, va sentenciar.

En aquest sentit, Bartomeu va explicar que cada estiu rebia un missatge del futbolista en què li confessava que era “l’últim any” perquè no es veia capacitat per mantenir el nivell. I el club, igual que també va passar aquest estiu, li feia entendre tot el contrari. Aquest cop, però, tot i que el Barça no volia vendre’l, el jugador va ser inflexible i Bartomeu va accedir a facilitar-li l’adeu. “A vegades és molt difícil per a un jugador de futbol saber quan ho ha de deixar”, va dir el president abans d’assegurar que “Catalunya té un deute” amb Mascherano per la seva implicació i pels valors que ha transmès durant aquests últims set anys i mig. Una lloança similar a la que va fer Xavi Hernández a través d’un vídeo: els estrangers que arriben al Barça n’haurien d’aprendre molt, de la personalitat i el compromís del Jefecito. “Comparteixo moltes coses amb tu, la manera d’entendre l’esport i la vida en general”, va afegir també el capità Andrés Iniesta.

Buscant un nou capità

Precisament, la marxa de Mascherano farà que el vestidor del Barça triï un nou quart capità. El nom que més sona és el de Gerard Piqué, tot i que l’argentí va evitar referir-s’hi directament. Això sí, va deixar clar que Piqué, “sense ser capità, ha exercit de capità” sempre.

Durant el torn de preguntes, el futbolista va recordar la frase que va dir-li Pep Guardiola el primer dia al Barça: “Saps que vens a no jugar, oi?” Més de 330 partits després d’aquella trobada amenitzada amb música clàssica, Mascherano va explicar el perquè d’aquella frase que ell compartia plenament. “Quan vaig arribar teníem el millor migcentre del món; la meva posició era aquella, era difícil competir per un lloc. El Barça no necessita 11 jugadors, sinó una plantilla, que els que juguen més sovint tinguin l’amenaça dels que venen al darrere, i he complert”, va assegurar el tercer estranger amb més partits de la història del Barça.