Putin demana perdó als atletes russos per no haver-los pogut defensar

El president rus, Vladímir Putin, ha demanat perdó aquest dimecres als atletes russos per no haver-los pogut defensar de les acusacions de dopatge, per la qual cosa no podran competir als Jocs Olímpics d'Hivern de Pyeongchang.

"Perdoneu-nos per no haver-vos pogut protegir", ha dit Putin quan ha acomiadat els esportistes autoritzats a competir a Corea del Sud en una cerimònia a la seva residència de Novo Ogariovo, a prop de Moscou.

El cap del Kremlin ha assenyalat que els atletes han hagut de fer front a circumstàncies alienes a l'esport, en referència a suposades motivacions polítiques per marginar l'equip olímpic de Rússia.