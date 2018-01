Putin va donar el seu vistiplau al dopatge sistemàtic rus, segons un testimoni clau

El president rus, Vladimir Putin, va donar el seu vistiplau al dopatge sistemàtic al seu país, de cara als Jocs Olímpics d'Hivern a Sotxi el 2014, segons declaracions de l'exdirector del laboratori de Moscou, Grigori Ródchenkov.

"Naturalment tot venia de dalt, del president, ja que només el president pot encomanar als serveis secrets una tasca d'aquesta naturalesa", ha dit Ródchenkov en un documental de la Primera Cadena de la Televisió Alemanya (ARD) que s'emet aquest dilluns. Ródchenkov va fugir de Rússia després dels Olímpics de Sochi i s'ha convertit en un testimoni clau de l'Agència Mundial Antidopatge (AMA) i de la justícia nord-americana en la investigació del dopatge sistemàtic a Rússia.

Al documental d'ARD sosté que el dopatge sistemàtic existia ja abans de 2014. "Abans dels Jocs Olímpics de Pequín (2008) era molt fàcil. Qualsevol podia fer el que volgués i tots els atletes de l'equip rus estaven dopats", ha assegurat Ródchenkov.

Els controls antidopatge es burlaven a través de canvis de la mostra d'orina. Els atletes havien de tenir permanentment a disposició orina congelada no contaminada per cada dia de la competició. "Entre Pequín 2008 i Londres 2012 vam canviar la nostra estratègia per dissimular el dopatge i ho vam controlar tots", ha explicat.

Després, per a Sochi, el sistema de dopatge s'hauria dut "a la perfecció". Un factor clau per l'engany és la manipulació de recipients d'orina per substituir les proves, ha indicat.