Marit Bjoergen, la noruega que no es cansa de guanyar

Quatre de les primeres sis medalles dels Jocs Olímpics de PyeongChang les van guanyar escandinaves. El primer dia de competició dels Jocs amb medalles en joc va servir per fer més gran la fama de la sueca Charlotte Kalla, però també per afegir una nova pàgina a la llegenda d’una de les esportistes més competitives de tots els temps, la noruega Marit Bjoergen, capaç de guanyar una plata als 37 anys en la prova d’Skiathlon, una modalitat en que cal completar un recorregut de 15km, fent la meitat amb estil clàssic d’esquí de fons, i l’altre en estil lliure. Aquesta era la seva onzena medalla olímpica, a quatre Jocs diferents, fet que la converteix en la dona amb més metalls als Jocs Olímpics d’hivern: sis d’or, quatre de plata i una de bronze.

Gold🥇 KALLA Charlotte / SWE 🇸🇪

Silver🥈 BJOERGEN Marit / NOR🇳🇴

Bronze🥉 PARMAKOSKI Krista / FIN🇫🇮



Kalla, de 30 anys, va néixer amb uns esquís de fons als peus ja que és nascuda a la regió de Norrbotten, a la frontera de Suècia amb Finlàndia al nord, una de les zones més fredes d’Europa. Kalla va imposar-se amb un temps de 40 minuts, 44 segons i nou dècimes, superant en set segons i vuit dècimes a Bjoergen. Si Bjoergen aconseguia així arribar a les 11 medalles, Kalla ja pot presumir de tenir-ne sis, amb la curiositat de tenir tres medalles d’or en tres proves diferents i tres Jocs diferents, ja que el 2010 va guanyar a Vancouver els 10 quilòmetres lliures i el 2014, a Sotxi, el relleu 4x5 d’esquí de fons. Kalla va atacar a falta de dos quilòmetres i mig, en una operació calculada que va deixar les seves rivals fora de joc. En la lluita per la plata, Bjoergen va imposar la seva qualitat, superant la finlandesa Krista Parmakoski, tercera, i la també sueca Ebba Andersson.

“A Noruega és una llegenda, una esportista admirada per tothom. Per als noruecs guanyar als Jocs d’hivern és un orgull, és la nostra tradició. I Bjoergen és un exemple per als joves” diu el periodista de Noruega Robert Veiåker Johansen. Noruega de fet, és l’estat que ha guanyat més medalles a la història dels Jocs d’hivern per davant dels Estats Units, amb 329, dues d’elles ahir: la plata de Marte Olsbu al biatló i la plata de Bjoergen, una dona que ha estat campiona del món en 18 ocasions.

Aquesta temporada, Bjoergen, als 37 anys, va decidir prioritzar els Jocs i ha competit a un nivell més baix a la Copa del món, on està lluny del podi. “Poder pujar al podi aquí era el meu somni. És igual d’emocionant o millor que el primer cop, perquè soc conscient que em queda poc de carrera” va dir emocionada una dona que ha guanyat 109 proves durant la seva carrera a la Copa del món d’esquí de fons, on és la gran dominadora del palmarès.

Bjoergen va guanyar la seva primera medalla fa 16 anys, a Salt Lake City, formant part del relleu noruec que va guanyar la plata en el 4 x 5. Quatre anys després, va repetir plata als Jocs de Torí, en acabar segona en els 10 quilòmetres, estil clàssic. I després, tres Ors, una plata i un bronze a Vancouver, i tres ors fa quatre anys a Sotxi, quan va igualar les deu medalles olímpiques de la russa Raisa Smetanina i de la italiana Stefania Belmondo. Bjoergen va celebrar-ho amb el seu marit, Fred Børre Lundberg, guanyador de quatre medalles olímpiques. Una família amb tradició