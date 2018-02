Corea del Sud guanyar el seu primer or, però el patinatge segueix sent cosa dels holandesos

El jove Lim Hyojun, de 21 anys, s'ha convertit en el guanyador de la primera medalla d'or dels amfitrions, Corea del Sud, als Jocs Olímpics d'Hivern de PyeongChang, gràcies al seu triomf a la final dels 1.500 metres de patinatge de velocitat en pista curta. Amb un temps de 2: 10.485, nou rècord olímpic, Lim ha superat l'holandès Sjinkie Knegt (2: 10.555) i el rus Semen Elistratov (2: 10.687). Elistratov doncs, aconsegueix el primer metall dels russos, competint sota bandera olímpica per la sanció per dopatge al Comitè Olímpic rus.

540x306 Corea del Sud guanyar el seu primer or / EFE Corea del Sud guanyar el seu primer or / EFE

El patinatge de velocitat és un dels esports on més brilla Corea del Sud, però ningú domina aquest esport com els Països Baixos. A més de la plata de Knegt, els holandesos es van situar a dalt de tot del medaller en acabar la primera jornada dels Jocs gràcies a les tres medalles als 3.000 metres femenins. Tot el podi es va tenyir de taronja gràcies a l'or de Carlijn Achtereekte, la plata de la veterana Ireen Wüst i el bronze de Antoinette de Jong. Als 28 anys, Achtereekte ha guanyat el seu primer Or olímpic per davant de la gran campiona Wüst, qui porta 9 medalles olímpiques en quatre jocs diferents, tres d'elles d'or. De Jong, als 21 anys, suma el seu primer metall olímpic després de ser ja campiona del món amb 19 anys.

Els Països Baixos domina el medaller històric en aquest esport, amb 107 medalles, lluny de les 80 de Noruega, gràcies a la seva tradició centenària, amb proves populars especialment e les regions de Frísia i Groningen. La famosa Elfstedentocht és una prova de més de 100 quilòmetres pels canals gelats de Frísia on cada any milers de ciutadans participen al costat de campions olímpics. Des de que Kees Broekman va guanyar les dues primeres medalles holandeses el 1952 - en els primers cinc Jocs Olímpics curiosament no van guanyar ni una medalla-, els Països Baixos han controlat aquest esport amb exhibicions com aquesta als 3.000 metres femenins. De fet, als Jocs de Sotxi del 2014, els Països Baixos van guanyar 23 de les 36 medalles en patinatge. De moment, ja en porten 4 de 6.