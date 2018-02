L'holandès volador i la tradició Noruega, els protagonistes a Pyeongchang

El patinatge de velocitat sobre gel segueix sent cosa dels holandesos. Sven Kramer ha encadenat el tercer triomf a uns Jocs als 5.000 metres, després de fer-ho en els Jocs Olímpics de Vancouver 2010 i Sotxi 2014. Kramer, amb un temps de 6: 09.76, ha aconseguit de pas un nou rècord olímpic, superant aquell que tenia ell mateix des de feia quatre anys.

Kramer també va guanyar el 2014 una medalla d’or en la persecució per equips, un bronze en aquesta prova a Vancouver el 2010 i una plata en els 5.000 metres i un bronze en persecució per equips el 2006 a Torí. Vuit vegades campió del món en la prova de 5.000 metres, Sven Kramer s’ha imposat al Gangneung Oval de PyeongChang al canadenc Ted-Jan Bloemen i al noruec Sverre Lunde Pedersen.

Amb Kramer, els Països Baixos ja porten cinc medalles en patinatge, després del triplet en els 3.000 metres femenins de Carlijn Achtereekte, Ireen Wüst i Antoinette de Jong. Els Països Baixos domina el medaller històric en aquest esport, amb 108 medalles, lluny de les 81 de Noruega. Des de que Kees Broekman va guanyar les dues primeres medalles holandeses el 1952 - en els primers cinc Jocs Olímpics curiosament no van guanyar ni una medalla-, els Països Baixos han controlat aquest esport amb exhibicions com aquesta als 3.000 metres femenins. De fet, als Jocs de Sotxi del 2014, els Països Baixos van guanyar 23 de les 36 medalles en patinatge. De moment, ja en porten 5 de 8.

540x306 La tradició Noruega, protagonista a Pyeongchang / EFE La tradició Noruega, protagonista a Pyeongchang / EFE

Noruega segueix guanyant medalles

La segona jornada dels Jocs també ha servit per anar veient més medalles de l’estat que en sol guanyar més, als Jocs d’hivern: Noruega. A més del bronze de Pedersen en patinatge, a l’skiathlon, modalitat que barreja esquí de fons en estil clàssic i lliure, el podi ha estat tot per als representants de Noruega, amb Simen Hegstad Krüger guanyant per davant de Martin Johnsrud Sundby i Hans Christer Holund. Krüger, de 24 anys, ha aconseguit cobrir el recorregut, de 30 quilòmetres -quinze en estil clàssic i el mateix nombre en estil lliure- en un temps d'una hora, 16 minuts i 20 segons, vuit menys que Sundby.

A la primera jornada dels Jocs, a la prova femenina, la noruega Marit Bjoergen va ser capaç de guanyar una plata als 37 anys. Aquesta era la seva onzena medalla olímpica, en quatre Jocs diferents, fet que la converteix en la dona amb més metalls als Jocs Olímpics d'Hivern: sis d'or, quatre de plata i un de bronze. Bjoergen ja ha anunciat que no tornarà a uns Jocs.

540x306 El primer Or als Jocs dels Estats Units / EFE El primer Or als Jocs dels Estats Units / EFE

Primer triomf nord-americà i debut de Castellet

A la segona jornada també ha arribat el primer triomf dels Estats Units, gràcies al jove de 17 anys Redmond Gerard a la prova de slopestyle, un estil d’snowboard, al complex de Phoenix Park. Gerard segueix el camí del també nord-americà Sage Kotsenburg, campió fa quatre anys i retirat als 24 anys, imposant-se als canadencs, Max Parrot i Mark McMorris. La sabadellenca Queralt Castellet debuta en categoria femenina aquesta propera matinada amb opcions de medalla. Castellet, subcampiona mundial de migtub ('halfpipe') el 2015, inicia la seva participació al Phoenix Park aquest dilluns a la matinada amb la qualificació, un dia abans de la final que decideix el podi.

540x306 Martin Fourcade, a Pyeongchang / EFE Martin Fourcade, a Pyeongchang / EFE

Decepció de Fourcade al biatló

A la prova de biatló, sorpresa, ja que el nord-català Martin Fourcade no ha donat a França la seva primera medalla. De fet, ha acabat fora del podi penalitzat per les seves errades en el tir. El triomf ha estat per a l’alemany Arnd Pfeiffer, amb l’italià Dominik Windisch donant al seu país la primera medalla, un bronze. El txec Michal Krcmar ha acabat segon, fent-se amb la plata.

Fourcade, 11 cops campió del món, arribava com a gran favorit després de guanyar dues medalles d’Or a Sotxi ara fa dos anys, però en el dia més important no ha estat encertat, acabant en la vuitena posició i permetent a Pfeiffer sorprendre i donar a Alemanya la tercera medalla d’or als Jocs. De fet, Alemanya porta quatre medalles i tres d'elles, d’or, amb Laura Dahlmeier guanyant en la mateixa modalitat del biatló en categoria femenina.

Primers ors de França i Àustria

Els francesos però, després han pogut somriure ja que Perrine Lafonte, de 19 anys, s'ha proclamat campiona olímpica de pocs temps d'esquí acrobàtic en superar la canadenca Justine Dufour- i Lapointe,Yulia Galysheva, de Kazakhstan. A la prova de luge, primer or de la delegació d'Àustria, gràcies a David Gleirscher, qui ha superat el nord-americà Chris Mazdzder i l' alemany Johannes Ludwig.