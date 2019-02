Un britànic, detingut a Abu Dhabi per portar una samarreta de la selecció de futbol de Qatar

Un ciutadà britànic fa més de 10 dies que està empresonat als Emirats Àrabs Units perquè portava una samarreta de Qatar durant un partit de futbol de l'última edició de la Copa de l'Àsia. El torneig es va jugar del 5 de gener a l'1 de febrer i el va guanyar Qatar, un estat que no manté relacions diplomàtiques amb els Emirats Àrabs Units.

Ali Issa Ahmad, de 26 anys, era de vacances a Abu Dhabi quan va comprar entrades per al partit de vuitens de final del torneig entre l'Iraq i Qatar, el 22 de gener. Segons han explicat familiars seus a la premsa britànica, Issa Ahmad no coneixia que la llei dels Emirats permet empresonar i multar per fer propaganda del règim de Qatar. Les autoritats l'acusen d'oposar resistència a les autoritats, cosa que ell nega.

A la seva web de turisme, els Emirats adverteixen que "des del 7 de juliol del 2017 les mostres de simpatia a les xarxes socials o en públic per Qatar poden suposar l'empresonament i una multa". Els dos estats van trencar relacions el maig del 2017. Issa Ahmad, que viu a Wolverhampton, dedica les seves vacances a anar a veure futbol, segons el seu advocat.

Curiosament, Qatar va guanyar el torneig amb un tècnic català a la banqueta, Félix Sánchez, derrotant a les semifinals els amfitrions. Durant el partit l'afició local va tirar objectes contra els futbolistes de Qatar.