L'equip de Qatar 2022 va sabotejar les candidatures rivals, segons el 'Sunday Times'

Els promotors de la candidatura de Qatar per al Mundial 2022 van violar les normes de la FIFA i van dur a terme operacions encobertes amb l'objectiu de sabotejar els seus rivals, publica aquest diumenge el diari britànic 'The Sunday Times'.

El rotatiu assegura que ha tingut accés a documents de l'equip de Qatar que demostren que Doha va contractar una companyia de relacions públiques i exagents de la CIA nord-americana. L'objectiu era que fessin campanyes de propaganda negatives contra els seus principals rivals, els Estats Units i Austràlia.

Les operacions van incloure, per exemple, reclutar persones influents perquè ataquessin públicament les candidatures dels seus propis països, perquè fes la impressió que aquestes no tenien suport a escala nacional –un dels requisits per acollir el Mundial–, explica el dominical.

'The Sunday Times' havia publicat anteriorment articles que denunciaven la presumpta corrupció de la candidatura de Qatar, com els suborns que suposadament va fer el delegat de Qatar davant la FIFA, Mohammed bin Hammam, que, no obstant això, va resultar exonerat en una investigació duta a terme per l'organisme.

El diari considera que els documents filtrats ara impliquen directament la candidatura de Qatar en operacions irregulars.

En unes declaracions recollides pel rotatiu, el Comitè Suprem de Qatar encarregat del Mundial ha negat "totes i cadascuna de les al·legacions" plantejades pel 'The Sunday Times' i recorda que va col·laborar amb la investigació de la FIFA i que va complir "estrictament" amb la normativa de l'organisme.