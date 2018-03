Quatre anys de maduresa i dues maneres de gestionar un crac

Les diferències com Leo Messi prepara aquesta temporada la cita amb el Mundial de Rússia a l'estiu i, com ho va fer fa quatre temporades quan Gerardo 'Tata' Martino era el tècnic del Barça, explicades en diversos factors.

Amb Gerardo Martino

Participació

L’any 2013/14 Messi va jugar 3.742 minuts, el balanç més baix des del 2007. Va marcar 41 gols en 46 partits. Abans del Mundial de Sud-àfrica, el 2010, va jugar 4.404 minuts i va fer 47 gols en 53 partits.

Dies lesionat

Messi va passar tres cops per la infermeria el 2013. Per molèsties a l’adductor a l’agost i per un lleu trencament del bíceps femoral al setembre. Al novembre la lesió muscular va ser més greu. En total, 74 dies KO.

Descans tàctic

Martino va estrenar-se a la Lliga amb una mena d’avís: va canviar Messi durant la golejada al Llevant (7-0). El patró de substituir-lo quan la cosa estava resolta es va repetir un cop més, contra el Rayo.

L’aventura de ser pare

El primer fill de Messi, Thiago, va néixer el novembre del 2012. El primer any com a pare va coincidir amb aquest inici d’inestabilitat muscular, després, a més, de l’impacte per la recaiguda de Tito Vilanova.

Extrem o omnipresent

L’era Martino es recorda pel blindatge defensiu de l’Atlètic de Simeone. Contra això, el tècnic va reforçar la seva idea d’enviar Messi a l’extrem dret. L’allunyava de l’acumulació de rivals, però també del joc.

Dinàmica de l’equip

De l’any 2013/14 es recorden les “variants” de Martino, que van incloure accions directes per deixar de fer “previsible” el joc, com demanava Piqué. A l’equip li va costar ser estable.

Amb Ernesto Valverde

Participació

A falta de dos mesos per acabar la competició oficial, Messi ja ha jugat gairebé els mateixos minuts que en l’any de Martino: 3.663. Ha participat en 43 partits, amb un bagatge de 35 gols i 16 assistències.

Dies lesionat

De moment, aquesta temporada Valverde no ha hagut de prescindir de Messi per lesió. Els cops que no l’ha alineat o convocat ha sigut per acumulació de partits i de manera preventiva.

Descans tàctic

Valverde ha apostat per alguna suplència de caràcter tàctic, com ara en el duel davant la Juve a Torí o en el derbi de Lliga a Cornellà. El tècnic va explicar que volia reservar-lo per quan el partit “s’obrís una mica”.

L’aventura de ser pare

L’últim descans de Messi va ser a la Rosaleda. El jugador no va viatjar a Màlaga per viure el naixement del seu tercer fill, Ciro. En diverses entrevistes ha admès que la vida familiar l’ha asserenat.

Extrem o omnipresent

Des del primer dia Valverde ha seguit donant llibertat ofensiva a Messi, com ja havia fet Luis Enrique abans. L’ubica a la punta d’atac, amb Suárez, des d’on s’apodera de l’atac per tot el carril central.

Dinàmica de l’equip

“Volem atacar i defensar junts”. És la frase que més repeteix Valverde per definir el segell del seu Barça. Ha aportat sobrietat defensiva i l’equip se sent fort. Messi es multiplica des d’aquí.