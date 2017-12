Quatre lligues, quatre abismes

Si teníeu previst guanyar diners apostant pels vencedors de les principals lligues europees de futbol, més val que us espereu fins a la pròxima temporada. Les dictadures que han instaurat aquest curs el Manchester City, el Bayern Munic, el Barça i el PSG als seus respectius països fa que, ja al desembre, només quatre mesos després de l’inici de la competició, tots ells tinguin mitja lliga al sac. Només un excés de relaxació d’algun dels quatre, acompanyat d’una gran gesta d’algun dels seus perseguidors, faria que algun dels candidats no acabés la temporada guanyant un títol que cada cop ensumen de més a prop.

Enguany, la superioritat d’aquests quatre clubs coincideix en el temps, un fet insòlit en les últimes dècades. Després del triomf d’ahir al camp del Newcastle (0-1), el Manchester City de Pep Guardiola supera en 15 punts el seu veí, el Manchester United. És la màxima diferència a aquestes alçades a la Premier en tota la història. L’anterior màxim registre després de 20 jornades van ser els 13 punts del curs 1992-93. Aquest fet no agrada gens a un José Mourinho que dimarts, després de rascar un empat a casa contra el Burnley, va defensar-se atacant el seu rival: “Han comprat laterals a preu de davanters. El preu per als grans clubs és diferent del preu per als altres clubs. Estem intentant reconstruir un equip que sabeu que és un dels més grans de la història. Chelsea, Tottenham o Arsenal també tenen la responsabilitat de guanyar la lliga”, va queixar-se el portuguès, a qui li van preguntar per la gran despesa que havien fet ells: “Hem gastat diners, també, però no són suficients”. El United va invertir 164 milions aquest estiu, 85 menys que els seus veïns.

Els diners, però, no haurien de ser una excusa per a l’extècnic del Reial Madrid, ja que tant a Espanya com a França i Itàlia hi ha un abisme encara més gran a nivell d’inversió, i les diferències de punts entre el primer i el segon són força més petites que la que els separa a ells del primer. A la Lliga, el Barça supera en 9 punts l’Atlètic de Madrid. Els blaugranes han invertit 192 milions en reforços (encara que presenten un balanç net de 33 milions de beneficis després de la venda de Neymar), mentre que els madrilenys hauran d’esperar al gener per poder inscriure Vitolo i Diego Costa, que han costat uns 90 milions, a causa de la sanció de la FIFA. En els últims 20 anys només hi havia hagut dues diferències de punts més grans que l’actual a la Lliga: el curs 2008-09, el Barça treia 11 punts al València, mentre que la 2004-05 els blaugranes s’havien distanciat a 10 del Madrid. A França, la distància que el PSG treu al Mònaco també és de 9 punts, i això que els parisencs van gastar 238 milions -sense comptar els 180 per Mbappé, que computaran en el pròxim exercici-, per 102 els del Principat. Una diferència, això sí, força més petita que els 19 punts que separaven els mateixos equips fa dos cursos.

El Nàpols, l’única sorpresa

A la Bundesliga, la destitució d’Ancelotti no ha afectat gaire l’habitual domini del Bayern, que amb Jupp Heynckes torna a manar amb mà de ferro sobre els seus competidors i té el segon, el Schalke 04, a 11 punts després d’haver gastat 69 milions més (116 per 47). La lliga més igualada de les principals a Europa és la Serie A, on un inici irregular del Juventus ha permès que el Nàpols mani amb un avantatge mínim d’un punt, una distància només superada un cop, i igualada tres cops més, en els últims 20 cursos a Itàlia, on el domini de la Juve era una constant des del seu retorn a la màxima categoria. Els de Maurizio Sarri són els únics de les grans lligues que, havent gastat menys (56 milions per 151 dels torinesos), manen provisionalment a la classificació. Només a Escòcia i a Bèlgica (el Celtic i el Bruges superen en 11 punts l’Aberdeen i el Charleroi, respectivament) la diferència de punts és similar a la que tenen els quatre grans dictadors europeus. La resta de lligues del continent presenten escenaris més igualats: 8 punts a Rússia; 5 a Holanda; tres a Ucraïna i un a Turquia i Grècia. A Portugal, empat entre el Porto i l’Sporting CP.

El Newcastle tampoc és un obstacle (0-1)

Raheem Sterling va desequilibrar el duel que el Manchester City va jugar a Newcastle. A la mitja hora de joc, una passada interior de Kevin De Bruyne la va aprofitar l’extrem anglès, que va fer un gest a última hora per canviar la cama per executar la rematada, superar el porter Robert Elliot i donar els tres punts a l’equip de Pep Guardiola en el penúltim partit del 2017. Amb la seva assistència de gol, De Bruyne ja n’ha signat 9 aquesta temporada, i els tres millors passadors de la Premier són citizens : Silva i Sané en duen 8.

El Kun Agüero va ser el jugador més incisiu dels visitants, i ja al minut tres havia topat amb el pal. Al minut 10 de partit, el jugador argentí va veure com el seu ecosistema canviava per complet: Vincent Kompany se’n va anar lesionat, i Guardiola va posar un davanter centre, Gabriel Jesús, en el lloc del central belga. El tècnic del City va respondre així al plantejament ultradefensiu del Newcastle, que va tenir la millor oportunitat amb una vaselina d’Aarons que va treure a la línia de gol Otamendi.

El City va ser incapaç de sentenciar, i Gayle va tenir l’empat amb una rematada de cap que va sortir fregant el pal d’Ederson. A.L.