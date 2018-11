Quatre projectes que animaran el món de l'esport

Indescat va entregar dimarts els Premis Empresa i Esport a la Innovació, l’Emprenedoria, la Internacionalització i el Partenariat amb l’objectiu de reconèixer els quatre projectes del sector esportiu més destacats en aquests àmbits. Els guardons han arribat a la sisena edició.

El Premi Empresa i Esport a la Innovació, que valora projectes o productes que destaquen per la novetat que aporten i l’acceptació que estan tenint al seu mercat, va ser atorgat a Sports & Landscape. Es tracta d’una tecnologia de l’empresa del mateix nom per al reciclatge i el reaprofitament dels materials de camps de futbol de gespa artificial.

Suiff va rebre el Premi Empresa i Esport a l’Emprenedoria, que reconeix la 'start-up' de creació posterior al juliol del 2015 amb més potencial durant l’any 2018. Suiff ha creat el primer sistema que mesura l’entrenament de força, amb exercicis dinàmics i estàtics, que mostra tant les mètriques de l’activitat realitzada com plans d’entrenament tutoritzats i adaptats a les necessitats de cada usuari.

El Premi Empresa i Esport al Partenariat, en el qual es valora el millor projecte col·laboratiu que aprofita el coneixement dels membres, va ser entregat al projecte Smartfootfall. És un projecte de per a la promoció de Salou com a destinació de turisme esportiu que involucra quatre empreses: Smartfootball; el Complex Esportiu Futbol Salou, que facilita les instal·lacions; Tecnifutbol, l’acadèmia esportiva, i Mare Nostrum Cup, que organitza l’esdeveniment.

El Premi Empresa i Esport a la Internacionalització, que destaca la projecció internacional, aquest any ha sigut per a Poliwin, empresa que ofereix una àmplia gamma de serveis, productes i solucions per a la gestió de les instal·lacions. Va iniciar l’expansió internacional el 2015 en una missió comercial a Mèxic organitzada per Indescat, i avui té activitat en vuit països.