Quatre reforços amb 30 anys al planter

Pocs planters com el de l’Espanyol són capaços de regenerar, de manera immediata, quatre sortides com les de Pau López, Marc Navarro, Aarón Martín i Gerard Moreno. A falta de recursos econòmics, la feina feta a la Ciutat Esportiva Dani Jarque continua sent el principal proveïdor de talent: Gonzalo Ávila Pipa, Álex López, Javi Puado i Adrià Giner. Quatre reforços que han costat 30 anys de treball, els que sumen entre tots quatre a les categories inferiors de l’entitat. 11 n’acumula Pipa, el que en té més, seguit pels 10 d’Álex López, els 5 de Puado i els 4 de Pedrosa. “Primer mirarem a casa”, va insistir dilluns el director de futbol professional, Rufete. Només els 18 jugadors del planter de l’Athletic superen els 12 de l’Espanyol i la Reial Societat.

Pedrosa, que ahir no va poder entrenar-se amb el primer equip per culpa d’una amigdalitis, és l’últim que ha arribat. Jugador de banda incisiu, amb facilitat per arribar a l’àrea rival, aquest lateral esquerre, que també pot actuar d’extrem, té un mes per convèncer Rubi que pot ser el competidor de Dídac. Té 20 anys i contracte fins al 2019 (amb un any més opcional), i prefereix que se’l reconegui amb el segon cognom pel seu tiet, que després de quedar-se a les portes d’entrar a les categories inferiors del Barça va ser una referència futbolística al Castelldefels. Va ser ell qui va inscriure’l al futbol base de l’entitat del Baix Llobregat, on se’l coneixia com “el nebot de Pedrosa”. L’Adrià va fitxar per l’Espanyol el 2014, i el 2017 va aprofitar l’ascens d’Aarón al primer equip per competir amb Manel Royo per un lloc al filial. Amb la sortida del de Montmeló al Magúncia, se li tornen a obrir unes portes, les del primer equip, on coincidirà amb alguns vells coneguts.

Una sortida frenada per Chen

Un d’ells, Javi Puado, va estar molt a prop de fer les maletes l’estiu passat rumb al Madrid. “Ha arribat a un acord amb ells, té el cap en un altre lloc i a nivell institucional no el podem utilitzar”, va arribar a dir el tècnic del filial, David Gallego. Pocs dies després, Chen Yansheng va paralitzar la seva cessió al Castella perquè no volia desprendre’s d’una de les principals perles del planter. Des de la seva arribada, en edat juvenil, ha guanyat tres de les quatre lligues disputades: l’única que no va aixecar va ser la del curs 2016-17, quan va patir una lesió al genoll que el va mantenir apartat vuit mesos. No va poder ajudar a evitar el descens, però sí a recuperar la categoria mesos després, amb 11 gols a Tercera. Puado, però, és molt més que un golejador. “Em sento còmode fent aquest tipus de futbol, és el que a mi m’agrada, venir a rebre, caure a la banda, generar espais”, confessa. La seva inspiració és el seu pare, Francisco Javier Puado, que va arribar a debutar a Primera amb l’Osasuna. “Va jugar de mitjapunta, sempre em fixava en ell. Em dona molts consells, però també em deixa que aprengui per mi sol”, afegeix.

Des de l’1 de juliol, té una clàusula de 40 milions, la mateixa que un Pipa disposat a fer oblidar Navarro i pispar la titularitat a Javi López. Nascut a Esparreguera fa 20 anys, els seus primers companys a l’Espanyol li van posar aquest sobrenom per Higuaín, un altre Gonzalo. Destaca pel seu gran recorregut per la banda, si bé prefereix actuar de lateral que d’extrem. “Des de darrere es fa més fàcil veure les jugades”, puntualitza. Com Puado i Pipa, Àlex López també té contracte fins al 2022. Pivot terrassenc de 21 anys, destaca per la seva visió de joc, i també pel seu atreviment quan s’acosta a l’àrea rival. És un exemple més d’una generació a qui no espanta el repte.

Ja ho va advertir David Gallego a l’ARA: “Hi ha jugadors que quan arribi el seu moment respondran”. Ara és el seu torn.