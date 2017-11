Que Messi no corri massa

Com menys corre Messi, molt millor per al Barça. Es va demostrar ahir a Mestalla, on en només 90 minuts es van jugar dos partits diametralment oposats. En un, sempre en espais curts, sempre envoltat de moltes samarretes blaugranes, Messi feia córrer la pilota a tota velocitat, tot girava entorn de la seva figura, com si es tractés d’un delineant tirant traços perfectes a banda i banda. La doble paret amb Iniesta que va acabar amb un xut mans del manxec des de la frontal, després de dues combinacions en un pam de terreny, en va ser l’exemple més clar. Després de Busquets, l’argentí va ser el futbolista que va tocar més pilotes en els primers 45 minuts: 55 passades. Una barbaritat.

El conjunt de Valverde marxava als vestidors amb el mateix resultat que fa només quatre dies al Juventus Stadium. Però amb sensacions contràries. A Torí el Barça va jugar a impedir que passés res. Ahir, fins al descans, va oferir la seva millor versió, comparable només amb la que va mostrar al Wanda Metropolitano de Madrid. El 77% de possessió contra el segon classificat i els 438 intents de passada, rècord d’aquesta temporada, així ho rubricaven.

En canvi, al segon temps, l’ecosistema perfecte al voltant de Messi es va ensorrar. El Barça es va allargar, les línies es van separar, i l’argentí, orfe de socis, es va haver de buscar la vida massa cops en solitari. Sense Neymar, i amb Démbéle fora de combat, aquest no és un equip pensat per córrer. El conjunt xe es va trobar el partit que buscava. Camp obert. Metres per a Guedes. Anades i vingudes que el Barça, estirat com un xiclet, no va saber frenar fins als últims minuts. Trobar Messi amb possibilitat de córrer és una temptació, però cada vegada que els blaugranes s’entestaven a accelerar i córrer més que la pilota, les presses es convertien en precipitació. Si ataques malament, defenses malament. Els partits no els han de resoldre les cames de Messi, sinó la seva privilegiada ment i el seu guant esquerre. Que corrin els altres, i sempre a prop del 10.