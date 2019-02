Queralt Castellet, a un pam de les medalles al Mundial de 'snowboard'

La catalana Queralt Castellet no ha pogut aconseguir medalla al Mundial de 'snowboard' de Park City, a l’estat nord-americà de Utah. La sabadellenca, que buscava la segona medalla en un Mundial de la seva carrera després de la plata aconseguida a la cita de Kreischberg (2015), ha acabat en la quarta posició en la prova de 'halfpipe', de manera que s'ha quedat a un pas de la tercera posició.

Després de classificar-se per a la final dimecres, amb la sisena millor marca, Castellet no ha aconseguit pujar al podi. En el primer descens ha fet una puntuació de 35.25 i en el segon de 21.50, molt lluny de les favorites. En el tercer, en canvi, ha obtingut 81 punts i s'ha posat tercera quan faltaven cinc competidores per fer l'últim intent. La marca final suma el temps amb la puntuació de sis jutges. Però en la seva última opció la nord-americana Maddie Mastro l’ha superat i ha quedat tercera amb 82 punts.

El triomf ha estat per a la nord-americana Chloe Kim, amb un registre de 93.50. La plata ha estat per a la xinesa Xuetong Cai (84). Kim ha revalidat el títol de l'últim Mundial, amb la qual cosa ha demostrat el seu domini ara mateix al circuit de 'halfpipe'.